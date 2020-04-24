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Общество и люди

Самоизолированных в Киеве будут контролировать через Telegram-бот: как он работает

16:07 24 апреля 2020 67
Телефон
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В Киеве, где на 24 апреля количество заболевших COVID-19 увеличилось до 1122 человек, запустили Telegram-бот для жителей столицы, находящихся на самоизоляции.

Дистанционный контроль за соблюдением карантинных мер производится следующим образом: человеку на самоизоляции приходит push-сообщение, на которое он должен ответить в течение 10 минут, включив геолокацию на смартфоне. Таким образом оператор получает информацию о месте его пребывания.

В столичной госадминистрации отметили, что такие сообщения приходят несколько раз в день. Если человек, получивший push-сообщение, находится вне зоны самоизоляции (разница в данных геолокации 100 метров) или не отвечает, то к нему направляют проверяющих. В случае подтверждения факта нарушения режима самоизоляции составляют протокол об административных правонарушениях и налагают штраф в 17 000 гривен. Полиция столицы составила уже 66 таких протоколов за нарушение режима самоизоляции.

Киевлянам напомнили, что в Мониторинговом центре по противодействию распространению COVID-19 (телефон 044−237−15−71), который и запустил Telegram-бот, специалисты предоставляют необходимую помощь, в том числе и психологическую.

В то же время жителей столицы предостерегают от мошенников и напоминают, что единственный номер, с которого звонят представители Мониторингового центра — 093−117−15−51.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киевской области коронавирусную инфекцию обнаружили еще в двух общежитиях — в Бориспольском районе и в Гостомеле.

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