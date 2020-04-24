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Коронавирус атакует общежития под Киевом: что известно о новых случаях
В Киевской области коронавирусную инфекцию обнаружили еще в двух общежитиях — это случилось после того, как случай массового заражения был зафиксирован в Вишневом.
В пятницу, 24 апреля, в.и.о. главы Киевской облгосадминистрации Василий Володин заявил на брифинге, что начата санитарная обработка еще двух общежитий, где обнаружены случаи инфицирования коронавирусом COVID-19.
«Первый — в Бориспольском районе в селе Петропавловское. В общежитии проживает инфицированная медработница, с семьей она занимает отдельное крыло с собственной кухней и санузлом. Всего там 43 жильца, у всех взяли образцы на ПЦР-тест», — сказал Володин.
Второй случай обнаружили в Гостомеле у военнослужащего Нацгвардии, проживающего с семьей в общежитии. По словам Володина, заболевание выявили при плановой проверке. Сейчас зараженный находится в инфекционном отделении Ирпенской центральной городской больницы.
«У членов его семьи взяли необходимые анализы», — сказал Володин.
Ранее сообщалось, что в Черниговской области коронавирус обнаружили у арестованного.
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