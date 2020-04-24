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Все запросы в Кабмин оставались без ответа: языковой омбудсмен подала в отставку
Татьяна Монахова, занимающая должность омбудсмена по вопросам защиты государственного языка в Украине с осени 2019 года, подала в отставку.
Должность языкового омбудсмена предусмотрена законом «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который вступил в силу 16 июля 2019 года.
Первым и пока единственным уполномоченным по языковым вопросам была Татьяна Монахова, заведующая кафедрой журналистики Черноморского государственного университета им. Петра Могилы в Николаеве.
Согласно закону, уполномоченный по защите украинского языка является независимым от каких-либо государственных и должностных лиц. Среди задач омбудсмена: подача в Кабмин предложений по обеспечению эффективной реализации государственной политики, направленной на защиту государственного языка, всестороннее развитие и функционирование государственного языка в сферах общественной жизни, содействие удовлетворению языковых потребностей украинцев, проживающих за пределами Украины. Также языковой омбудсмен обеспечивает мониторинг выполнения законодательства о государственном языке. От государственных целевых программ обеспечения всестороннего развития и функционирования украинского языка как государственного рассматривает жалобы физических и юридических лиц на действие и бездействие органов власти, учреждений, организаций и физических лиц по соблюдению требований законодательства в государственном языке.
Причиной своего ухода Монахова называет несогласованность в работе органов власти, из-за которой за полгода так и не удалось создать предусмотренный законодательством секретариат уполномоченного по вопросам государственного языка. Все запросы в Кабмин оставались без ответа, всегда находились другие более важные экономические и политические вопросы.
При этом отмечает, что за полгода якобы ни разу не получала зарплату, поездки из Николаева в Киев и съем жилья были исключительно за собственные средства.
«Найти силы вовремя осознать, что двери, которые просто нарисованы на кирпичной стене, не открываются. Но это был яркий, полезный, незабываемый период в жизни. Мне кажется, за это время я получила несколько новых профессий. Искренне благодарю людей, которые меня поддерживали на этом пути», — написала Татьяна Монахова на своей странице в Facebook.
Напомним, что 25 апреля 2019 года Верховная Рада Украины проголосовала за закон о государственном украинском языке. Также ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, кто из нардепов голосовал против этого закона.
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