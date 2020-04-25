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Шоу-бизнес

Рита Ора поделилась откровенным снимком в прозрачном белье

2:31 25 апреля 2020 5
Рита Ора
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Популярная британская поп-певица и звезда фильма «50 оттенков серого» Рита Ора известна тем, что иногда любит появляться на официальных мероприятиях в пикантных прозрачных платьях, не скрывающих нижнего белья.

Теперь она решила пойти еще дальше, и предстала перед поклонниками уже в прозрачном нижнем белье.

Фото из откровенной фотосессии для журнала Love Magazine девушка разместила в своем Instagram.

На снимке исполнительница позирует полулежа в коричневом кружевном комплекте нижнего белья марки Eres и бежевой рубашке из замши. Знаменитость также надела несколько аксессуаров — кольца, чокер в виде цепи и небольшие серьги с ракушками.

Фанаты восхитились внешним видом Оры в комментариях.

«Идеальное тело!», «Выглядишь потрясающе!», «Кто-нибудь, вызовите помощь! Умираю от красоты!», «Горячо», — пишут они в комментариях под постом, который собрал уже почти 670 тысяч лайков.

Также поклонники предлагают звезде принять участие в челлендже Duvet Dress Challenge, предугадывая, какой бы наряд выбрала их любимица — из одеяла или из пледа.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что среди поклонников Риты значится и муж Меган Маркл принц Гарри. В прошлом году журналисты подловили королевского отпрыска за страстными объятиями с певицей на одном из благотворительных мероприятий.

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