- 05:25 Ставка на малый и средний бизнес: стало известно, как у Зеленского намерены выводить страну из кризиса
- 04:57 Выявлено новое осложнение COVID-19, убивающее пациентов — загадочные тромбы
- 04:20 Карантин дает о себе знать: Асмус с криками и стонами изобразила роды в ванной
- 03:13 "Это катастрофа": обновление Windows 10 удаляет файлы и показывает "синий экран смерти"
- 02:53 Ужасы времен карантина: британцы начали сами вырывать себе больные зубы
- 02:31 Рита Ора поделилась откровенным снимком в прозрачном белье
- 01:54 Границы не откроются: у Зеленского рассказали, как Украина будет выходить из карантина
- 01:32 Американские медики назвали новые симптомы коронавируса
- 00:55 Голые в одеялах: в мире запустили новый "карантинный" челлендж
- 00:27 Социальная дистанция и масочный режим: в Кабмине рассказали, какие ограничения останутся до 2021 года
- 24.04 23:40 "Виноват" Трамп: американцев предостерегли от принятия внутрь санитайзеров
- 24.04 23:21 Коронавирус наносит новый удар: на Буковине зафиксированы еще 109 случаев COVID-19
Ставка на малый и средний бизнес: стало известно, как у Зеленского намерены выводить страну из кризиса
У президента Владимира Зеленского и его Офиса есть видение нынешней ситуации и понимание того, как она будет развиваться в дальнейшем.
Об этом заявил советник главы государства по экономическим вопросам Олег Устенко в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» на канале «Украина.
«Мы находимся в крайне тяжелой ситуации. У президента страны, у его офиса есть четкое понимание того, как должна двигаться ситуация. Ситуация управляема и это не катастрофа. Вопрос как выходить из кризиса. Поймите, это не просто коронакризис, это экономический кризис. Украинская экономика в базовом сценарии, который представляет Кабмин — минус 5% на этот год», — заявил Устенко.
По его словам, половина вернувшихся заробитчан уже не смогут работать за пределами страны. Потому при выходе из карантина наиболее важным станет возобновление работы малого и среднего бизнеса, который поможет победить безработицу.
«Первое: мы находимся в периоде карантина. Он долго держаться не может, это тоже очевидно потому что мы — слабая экономика… Малый и средний бизнес сейчас важен не потому, что это доходы в госбюджет. Малый бизнес — это рабочие места. Вот почему в логике президента движение будет идти следующим образом. Как только страна поднимается на пик и мы начинаем спускаться (по заболеваемости, — ред.) моментально идут меры послабления. Не для того, чтобы восстановить экономический рост, а вернуть страну на восстановительную траекторию», — сказал советник президента.
Он отметил, что власть держит карантин до пика, а после того, как пик будет пройден — начнутся меры смягчения.
«Каждая мера смягчения будет идти с промежутком в 5−14 дней, чтобы не пошла вверх снова заболеваемость и не расчитаться жизнями людей; 5−14 дней — смягчение, если все нормально — дальнейшее смягчение», — резюмировал Устенко.
Напомним, согласно плану Кабмина, снятие ограничений может начаться уже 11 мая при условии, что 10 дней подряд число новых случаев коронавируса не будет превышать 5%. В этом случае, планируется открытие парков, лесопарков и прибрежных зон, салонов красоты, будет разрешена оптовая и розничная торговля непродовольственными товарами. Кроме того, с 11 мая работать начнут кофейни, но только на вынос. Также запустят работу автомойки, веломагазины, велопрокат, нотариусы, адвокаты и аудиторы.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предполагает, что даже в случае успешной реализации плана поэтапного выхода страны из кризиса некоторые ограничения будут иметь силу в Украине до конца года и даже в 2021 году.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Получила зарплату и решила побаловать себя морепродуктами. Купила кильку в томате, морскую капусточку...