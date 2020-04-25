Мир

"Поговорили" про жизнь: сеть позабавило "общение" кошки и чайки

Отношения между кошками и птицами никогда не отличались особым радушием, даже в том случае, когда пушистики позволяли пернатым вытворять с собой все, что тем вздумается.

Но события последних недель, похоже, вынуждают кошек и птичек искать точки соприкосновения интересов — ведь когда приставучие хозяева остаются дома, то радости от этого нет никому — ни тем, кто хотел бы спокойно вздремнуть на диване, ни тем, кто мечтает безопасно посидеть на подоконнике.

На днях в сети появился забавный ролик, в котором показан «разговор» между кошкой и чайкой — его публикует ресурс «Ридус».

«Интересно, о чем они говорили? Наверняка кошка жаловалась на постоянно находящихся рядом хозяев и рассказывала, что мечтает отрастить крылья, как у чайки, чтобы ненадолго улететь из дома», — подписал ролик его автор.

«Ага, а еще кошка жаловалась на людей, от которых передается коронавирус», «Говорит, что из-за карантина вынуждена есть собачий корм», «Плачется, что не может больше видеться с котом из дома напротив», — пишут свои догадки пользователи.

При этом многие похвалили сообразительных представителей фауны, которые «соблюдают социальную дистанцию» и «общаются на расстоянии».

Также читатели отметили, что «они молодцы — научились переводить с кошечьего на птичий» — «вот бы и людям так — всегда находить общий язык друг с другом».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что пользователей сети порадовала дружба ежика и кошки.

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