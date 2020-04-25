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Боевики хотят установить в Донецке памятник Сталину
В «администрации главы» так называемой «ДНР» рассматривается вопрос восстановления в Донецке памятника тирану Иосифу Сталину, сообщают местные паблики. Пока идут консультации. Предполагается вариант восстановления монумента в одном из мест, где он стоял ранее, — в парке имени Щербакова. В архивы градостроительства и архитектуры уже направлены соответствующие запросы.
Этот процесс начался сразу после того, как Пушилин своим указом разрешил использовать наименование «город Сталино» при проведении «республиканских» и городских мероприятий, приуроченных к памятным датам, связанным с Великой Отечественной войной.
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В соцсетях поднялась волна возмущения. Вот как комментируют новость жители оккупированного города.
«Можно еще филиал ГУЛАГа в Донецке открыть!»
«Это для чего? Чтобы расстрелы на него сваливать?»
«Уже и Адольфу памятник пускай установят».
«Поставьте памятник почившему человеческому разуму. Он умер еще в 2014-м».
«В какое же г… но превратили мой город».
Ранее «ФАКТЫ» писали, что бывшего украинского военнослужащего, дезертировавшего из ВСУ, «суд» в Донецке приговорил к пятнадцати с половиной годам лишения свободы
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— Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке...