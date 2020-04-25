Боевики хотят установить в Донецке памятник Сталину

Украина

В «администрации главы» так называемой «ДНР» рассматривается вопрос восстановления в Донецке памятника тирану Иосифу Сталину, сообщают местные паблики. Пока идут консультации. Предполагается вариант восстановления монумента в одном из мест, где он стоял ранее, — в парке имени Щербакова. В архивы градостроительства и архитектуры уже направлены соответствующие запросы.

Этот процесс начался сразу после того, как Пушилин своим указом разрешил использовать наименование «город Сталино» при проведении «республиканских» и городских мероприятий, приуроченных к памятным датам, связанным с Великой Отечественной войной.

Читайте также: Жители Донбасса готовы отделиться от сепаратистов: замечена важная тенденция

В соцсетях поднялась волна возмущения. Вот как комментируют новость жители оккупированного города.

«Можно еще филиал ГУЛАГа в Донецке открыть!»

«Это для чего? Чтобы расстрелы на него сваливать?»

«Уже и Адольфу памятник пускай установят».

«Поставьте памятник почившему человеческому разуму. Он умер еще в 2014-м».

«В какое же г… но превратили мой город».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что бывшего украинского военнослужащего, дезертировавшего из ВСУ, «суд» в Донецке приговорил к пятнадцати с половиной годам лишения свободы

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter