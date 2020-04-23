Дурной пример заразителен: вслед за Луганском боевики "переименовали" Донецк

Украина

После того, как оккупированный Луганск так называемые «власти» разрешили три дня в году именовать Ворошиловградом, главарь «ДНР» Пушилин подписал «указ» об использовании для Донецка его старого названия — Сталино. Об этом пишет блогер с ником Necro Mancer.

В «документе» сообщается, что наименование «город Сталино», может использоваться наряду с наименованием «город Донецк» при проведении «республиканских» и городских мероприятий, приуроченных к памятным датам, «связанным с Великой Отечественной войной».

Согласно «документу», название «город Сталино» будут использовать вместе с названием «город Донецк» 9 мая (День Победы), 22 июня (день начала войны) и 8 сентября (день освобождения Донбасса от фашистов).

Отметим, в так называемой «ДНР» с особым пиететом относятся к новым «героям» — бывшего главаря «ДНР» Александра Захарченко увековечили в виде восковой фигуры, установили мемориальную доску ему и изобразили его фото на водочной бутылке.

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