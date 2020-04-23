- 23.04 23:57 "Гимн коронавирусу": The Rolling Stones впервые за 8 лет выпустили новую песню
- 23.04 23:25 На Буковине снова увеличилось количество инфицированных COVID-19
- 23.04 22:49 Дурной пример заразителен: вслед за Луганском боевики "переименовали" Донецк
- 23.04 22:32 Россия собирается направить "гумконвой" в Киев: что происходит
- 23.04 22:08 Львовский мусор опять кочует по Украине: под Житомиром нашли сразу 100 тонн
- 23.04 21:59 Зеленский ищет противовес Авакову: источник раскрыл интересные детали о назначении Саакашвили
- 23.04 21:51 Клубника ждать не будет: украинских заробитчан вывозят в Европу чартерными авиарейсами
- 23.04 21:32 "Ни одна из поставленных задач не выполнена": Минздрав пересмотрит медреформу
- 23.04 21:17 Хроники коронавируса: главные события в мире 23 апреля (обновляется)
- 23.04 21:05 В Киевском зоопарке на месте старого входа остались лишь руины
- 23.04 21:00 Неожиданный поворот: САП переквалифицировала дело о "пленках Ермака" и отдала его полиции
- 23.04 20:40 Вернувшихся из Италии украинских медиков отправили в санаторий под Киевом
Дурной пример заразителен: вслед за Луганском боевики "переименовали" Донецк
После того, как оккупированный Луганск так называемые «власти» разрешили три дня в году именовать Ворошиловградом, главарь «ДНР» Пушилин подписал «указ» об использовании для Донецка его старого названия — Сталино. Об этом пишет блогер с ником Necro Mancer.
В «документе» сообщается, что наименование «город Сталино», может использоваться наряду с наименованием «город Донецк» при проведении «республиканских» и городских мероприятий, приуроченных к памятным датам, «связанным с Великой Отечественной войной».
Согласно «документу», название «город Сталино» будут использовать вместе с названием «город Донецк» 9 мая (День Победы), 22 июня (день начала войны) и 8 сентября (день освобождения Донбасса от фашистов).
Отметим, в так называемой «ДНР» с особым пиететом относятся к новым «героям» — бывшего главаря «ДНР» Александра Захарченко увековечили в виде восковой фигуры, установили мемориальную доску ему и изобразили его фото на водочной бутылке.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Вечером сидит семейная пара, смотрит тихонько телевизор. Вдруг слышат удары в пол от соседа снизу, да такие, что весь дом трясется... Через 10 минут не выдержали, спустились вниз. Сосед открыл двери в каске: — А-а, соседи дорогие, заходите! Обмоем покупку. Я вот тут батут купил...