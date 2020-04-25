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В Северную Корею прибыла команда медиков из Китая – для консультаций Ким Чен Ына

9:21 25 апреля 2020 323
Ким Чен Ын
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Китай отправил в Северную Корею группу медицинским экспертов — на фоне слухов о критическом состоянии лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом сообщает агентство Reuters. Делегация во главе с высокопоставленным представителем международного отдела Центрального комитета Коммунистической партии Китая вылетела в КНДР 23 апреля.

Ранее американский телеканал CNN cообщал со ссылкой на осведомленные источники, что 36-летний Ким Чен Ын находится при смерти после операции на сердце.

Между тем появилась также информация, что северокорейский руководитель находится на своей частной вилле на берегу Восточно-Корейского залива Японского моря. И что он покинул Пхеньян из опасений заразиться коронавирусом.

Последний раз Ким Чен Ын появлялся на публике 11 апреля. 15 апреля он пропустил празднование годовщины со дня рождения своего деда — основателя КНДР Ким Ир Сена. Отсутствие лидера на этом мероприятии было беспрецедентным.

Тем не менее разведка Южной Кореи не располагает данными о тяжелой болезни Ким Чен Ына. Президент США Дональд Трамп сказал, что сообщения о болезни лидера КНДР, как он думает, были ложными. Американский лидер CNN имеет личные счеты с CNN, считая, что телеканал намеренно «фабрикуют фейковые сообщения», касающиеся его персоны.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Северную Корею впервые может возглавить женщина: что известно о состоянии Ким Чен Ына и его преемниках.

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