- 09:36 В Ухане объявили о выздоровлении последнего тяжелобольного пациента с коронавирусом
- 09:36 Актуальные данные о ситуации с коронавирусом: онлайн-трансляция брифинга Минздрава
- 09:27 Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)
- 09:21 В Северную Корею прибыла команда медиков из Китая – для консультаций Ким Чен Ына
- 09:07 Спикер парламента Грузии предупредил Разумкова о последствиях назначения Саакашвили: в сети показали документ
- 09:06 «Россия — агрессор»: чемпион мира Пидручный высказался об аннексии Крыма и войне на Донбассе
- 08:58 Признанная умершей от коронавируса женщина пришла в себя месяц спустя
- 08:36 В Киеве мужчина выпустил три пули в полицейского: детали и видео с места происшествия
- 08:09 Консультации продолжаются: Арахамия рассказал о проблемах с назначением Саакашвили
- 08:06 Американского боксера обвинили в расизме после высказываний о Ломаченко: пришлось извиняться
- 08:02 Боевики хотят установить в Донецке памятник Сталину
- 07:46 Было несколько толчков: отголоски землетрясения в Румынии почувствовали в Украине
В Северную Корею прибыла команда медиков из Китая – для консультаций Ким Чен Ына
Китай отправил в Северную Корею группу медицинским экспертов — на фоне слухов о критическом состоянии лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом сообщает агентство Reuters. Делегация во главе с высокопоставленным представителем международного отдела Центрального комитета Коммунистической партии Китая вылетела в КНДР 23 апреля.
Ранее американский телеканал CNN cообщал со ссылкой на осведомленные источники, что 36-летний Ким Чен Ын находится при смерти после операции на сердце.
Между тем появилась также информация, что северокорейский руководитель находится на своей частной вилле на берегу Восточно-Корейского залива Японского моря. И что он покинул Пхеньян из опасений заразиться коронавирусом.
Последний раз Ким Чен Ын появлялся на публике 11 апреля. 15 апреля он пропустил празднование годовщины со дня рождения своего деда — основателя КНДР Ким Ир Сена. Отсутствие лидера на этом мероприятии было беспрецедентным.
Тем не менее разведка Южной Кореи не располагает данными о тяжелой болезни Ким Чен Ына. Президент США Дональд Трамп сказал, что сообщения о болезни лидера КНДР, как он думает, были ложными. Американский лидер CNN имеет личные счеты с CNN, считая, что телеканал намеренно «фабрикуют фейковые сообщения», касающиеся его персоны.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Северную Корею впервые может возглавить женщина: что известно о состоянии Ким Чен Ына и его преемниках.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Люся, а ты встречала в своей жизни такого мужчину, от одного прикосновения которого тебя бросало в дрожь? — Конечно! Буквально вчера я была на приеме у стоматолога…