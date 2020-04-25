- 11:06 Степанов объявил о рекордном количестве выздоровевших от коронавируса украинцев
- 10:56 Доверяет не всем: эксперт рассказал об отношении Зеленского к Ермаку и другим членам команды
- 10:38 Стоя на коне: молдавская футболистка запустила уникальный челлендж
- 10:32 «Слуга народа» Тищенко назвал Чернобыльскую катастрофу «праздником»
- 10:30 Хроники коронавируса: главные события в мире 25 апреля (обновляется)
- 10:29 Скрывался 20 лет в Израиле: на Волыни задержали находящегося в розыске убийцу
- 10:05 Курс доллара резко развернется: стало известно, сколько будет стоить валюта после выходных
- 09:36 В Ухане объявили о выздоровлении последнего тяжелобольного пациента с коронавирусом
- 09:36 Актуальные данные о ситуации с коронавирусом: онлайн-трансляция брифинга Минздрава
- 09:27 Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)
- 09:21 В Северную Корею прибыла команда медиков из Китая – для консультаций Ким Чен Ына
- 09:07 Спикер парламента Грузии предупредил Разумкова о последствиях назначения Саакашвили: в сети показали документ
Стоя на коне: молдавская футболистка запустила уникальный челлендж (видео)
25-летняя молдавская футболистка Думитрица Присэкарь, выступающая в составе вице-чемпиона Румынии «Фортуны», предложила всем желающим поучаствовать в необычном челлендже.
Спортсменка, выступающая за национальную сборную своей страны как в большом футболе, так и в футзале, встала ногами на коня и понабивала мяч — правда, не слишком долго. «Заинтересованы в челлендже?» — подписано видео, размещенное в Twitter.
April 24, 2020
Отметим, что буквально накануне власти Молдовы немного смягчили условия карантина для спортсменов, защищающих честь страны на международном уровне. Теперь после выдачи специального разрешения они могут тренироваться по одному на открытом воздухе, поддерживая физическую форму.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинские красавицы-спортсменки показали, как поддерживают фигуру в условиях карантина.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Женщинам очень легко снимать стресс на кухне. Например, достала индюка или петуха, назвала его Петей или Ваней, отрезала все, что захотела — и медленно-медленно опустила в кипяток...