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Спорт

Стоя на коне: молдавская футболистка запустила уникальный челлендж (видео)

10:38 25 апреля 2020 152
Думитрица Присэкарь
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

25-летняя молдавская футболистка Думитрица Присэкарь, выступающая в составе вице-чемпиона Румынии «Фортуны», предложила всем желающим поучаствовать в необычном челлендже.

Спортсменка, выступающая за национальную сборную своей страны как в большом футболе, так и в футзале, встала ногами на коня и понабивала мяч — правда, не слишком долго. «Заинтересованы в челлендже?» — подписано видео, размещенное в Twitter.

Отметим, что буквально накануне власти Молдовы немного смягчили условия карантина для спортсменов, защищающих честь страны на международном уровне. Теперь после выдачи специального разрешения они могут тренироваться по одному на открытом воздухе, поддерживая физическую форму.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинские красавицы-спортсменки показали, как поддерживают фигуру в условиях карантина.

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