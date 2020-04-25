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Скрывался 20 лет в Израиле: на Волыни задержали находящегося в розыске убийцу
Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который в июле 1994 года из корыстных мотивов совершил убийство с особой жестокостью, а год спустя был объявлен в розыск. Ранее сообщалось о преступнике, который совершил убийство, скрывался 20 лет, а затем сам пришел в полицию.
-Задержанный, находясь на территории Республика Польша, вместе с двумя сообщниками совершил разбойное нападение на гражданина Украины. Они отобрали у него автомобиль, который потом продали, а свою жертву вывезли в лес, где в безлюдном месте привязали к дереву и оставили, без возможности освободиться. Мужчина умер, страдая от истощения организма, — сообщает прокуратура Волынской области.
Двое злоумышленников были задержаны и осуждены за совершение этого преступления еще в 1996 году. Они уже отбыли наказание. А третий выехал в Израиль и находился в розыске с 1995 года. Украинская прокуратура неоднократно обращалась к компетентным органам иностранного государства с просьбой об экстрадиции, но получала отказ.
За это время злоумышленник получил новое гражданство, женился. А спустя 20 лет решил навестить родственников в Украине, где и был задержан.
Шацкий районный суд удовлетворил просьбу Ковельской местной прокуратуры Волынской области о применении к подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей без внесения залога. Злоумышленнику грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Киеве поймали грузинского вора в законе, которого разыскивали за заказное убийство во Франции. Тем временем во Львове задержаны убийцы пожилой супружеской пары.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..