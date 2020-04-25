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Преданный болельщик: жирный кот дважды пробирался на поле во время матча чемпионата Беларуси (фото, видео)
Забавный эпизод произошел в матче чемпионата Беларуси по футболу между «Смолевичами» и минским «Динамо».
В первом тайме на поле выбежал жирный кот (или беременная кошка), но мальчик, подающий мячи, быстро сориентировался и унес животное.
Котик дебютировал в чемпионате Белоруссии— Матч ТВ (@MatchTV) April 24, 2020
Но партнеры пожадничали с передачами и оставили пушистика без голов pic.twitter.com/HJy2e3BDeG
Впрочем, это не остановило настырного кота, и после перерыва он вернулся, улегшись на бровке и наблюдая за игрой, как говорится, с первого ряда.
Добавим, что преданность необычного болельщика не помогла хозяевам — матч закончился со счетом 3:1 в пользу гостей из Минска, которыми впервые руководил новоназначенный главный тренер Леонид Кучук, имеющий опыт работы с украинскими клубами «Арсенал», «Сталь» и «Рух». Правда, на лавочке наставник находиться не мог, отбывая двухнедельный карантин, поэтому связывался со своими помощниками по телефону.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что футболист «Слуцка» врезался в рекламный щит и пробил его ногой.
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