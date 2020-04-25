Спорт

Преданный болельщик: жирный кот дважды пробирался на поле во время матча чемпионата Беларуси (фото, видео)

Забавный эпизод произошел в матче чемпионата Беларуси по футболу между «Смолевичами» и минским «Динамо».

В первом тайме на поле выбежал жирный кот (или беременная кошка), но мальчик, подающий мячи, быстро сориентировался и унес животное.

Котик дебютировал в чемпионате Белоруссии



Но партнеры пожадничали с передачами и оставили пушистика без голов pic.twitter.com/HJy2e3BDeG — Матч ТВ (@MatchTV) April 24, 2020

Впрочем, это не остановило настырного кота, и после перерыва он вернулся, улегшись на бровке и наблюдая за игрой, как говорится, с первого ряда.

Добавим, что преданность необычного болельщика не помогла хозяевам — матч закончился со счетом 3:1 в пользу гостей из Минска, которыми впервые руководил новоназначенный главный тренер Леонид Кучук, имеющий опыт работы с украинскими клубами «Арсенал», «Сталь» и «Рух». Правда, на лавочке наставник находиться не мог, отбывая двухнедельный карантин, поэтому связывался со своими помощниками по телефону.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что футболист «Слуцка» врезался в рекламный щит и пробил его ногой.

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