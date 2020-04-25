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Степанов объявил о рекордном количестве выздоровевших от коронавируса украинцев
За прошедшие сутки в Украине 181 пациент вылечился от коронавирусной инфекции. Дневной результат можно называть рекордом, поскольку с начала вспышки в Украине выздоровевшими признаны только 782 пациента. Такие данные озвучил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге.
«Это наш рекорд, очень замечательный рекорд», — заявил министр.
Второй рекорд за 24 апреля касался тестирований заболевших. За сутки было выполнено 5825 ПЦР-исследований. Это при том, что за все время с начала вспышки было сделано менее 78 тысяч таких тестов: в ряде областей они внезапно заканчивались. Также медики жаловались на нехватку специалистов и предупреждали, что массовое тестирование населения обеспечить не удастся.
Напомним, «ФАКТЫ» следят за распространением COVID-19 в Украине. По состоянию на 24 апреля заболели более 8 тысяч человек, в том числе 478 за сутки. Заразились 1574 медработника.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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