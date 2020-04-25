Политика

«Никто не должен давить на нас»: в Раде отреагировали на демарш Грузии из-за Саакашвили

Председатель фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия отреагировал на возможное осложнение украинско-грузинских отношений в случае назначения экс-президента Грузии Михеила Саакашвили на должность в украинском правительстве.

В эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» он назвал такие высказывания грузинских политиков «политическим давлением» и нарушением суверенитета.

«Когда кто-то, другая страна, любая страна, большая или маленькая, будет нам говорить: мы будем отзывать посла или делать какое-то дипломатическое давление из-за назначения любого человека, гражданина Украины, в правительство, то это мы не будем допускать. Я считаю, что это политически вообще невозможно, мы суверенная страна, надо уважать суверенитет других стран», — сказал он.

Лидер фракции утверждает, что «невозможно представить, что так может делать Украина», имея в виду давление или шантаж других государств.

«Почему это можно делать по отношению к Украине?», — возмутился политик.

Относительно некорректности таких заявлений, то нардеп считает себя политиком, а не дипломатом. Именно поэтому, говорит он, имеет право высказываться «искренне».

«Я считаю, что никто не должен делать какое-либо давление по назначениям, которые мы делаем», — уверен Арахамия.

Как писали «ФАКТЫ», ранее спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе направил письмо украинскому коллеге Дмитрию Разумкову. Глава парламента Грузии сообщил, что назначение Саакашвили в украинское правительство может разрушить политическое партнерство Украины и Грузии.

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