Украина

«Медики не понимают, что делать дальше»: украинец болеет COVID-19 уже семь недель

25-летний житель Одессы Максим Головкин болеет коронавирусной инфекцией уже седьмую неделю. Среди восьми тысяч историй болезни в Украине это самый «долгоиграющий» случай. Одессит признался, что не только он, но уже и врачи не понимают, какую назначать терапию.

Последний раз юноша сдавал тест на коронавирус 18 апреля. Это был уже четвертый ПЦР-тест. 22 апреля пришел результат: в биоматериалах все еще обнаруживается РНК коронавируса. Уже четвертый анализ оказывается позитивным.

«Мой последний ПЦР-тест вновь показал положительный результат. Я общался с медиками, но они не понимают, что дальше делать… Меня отправляют на бесконечный карантин и самоизоляцию без какого-либо лечения. Может, мы что-то не знаем про этот вирус?! Я готов согласиться на полное обследование, чтобы помочь в исследовании этого заболевания», — заявил Головкин.

Одессит предложил провести эксперимент с ежедневным тестированием на коронавирус в течение двух недель. Возможно, исследование будет прорывным и поможет понять: живет ли вирус в организме постоянно или проявляется в определенные моменты.

Головкин вернулся из-за границы 13 марта. Приехав в Одессу, юноша обратился в инфекционную больницу из-за недомогания. Снимок легких указывал на легкую форму пневмонии. 18 марта удалось сдать в больнице экспресс-тест. Он дал негативный результат, но проверка в Киеве показала, что тест все-таки положительный. С тем пор одессит находится на самоизоляции.

Напомним, ранее в Минздраве объясняли, что ПЦР-тесты на коронавирус дают на 99,9% правильный результат. Ошибочный диагноз возможен при неправильном заборе или транспортировке биоматериала.

Также в Украине зарегистрированы случаи, когда коронавирусом заражались повторно. В Ровенской области четыре пациента уже готовились к выписке, но последний тест снова оказался позитивным.

Фото ma777kc/Instagram

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