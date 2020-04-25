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Украина

Коронавирус в ВСУ: за сутки зафиксировали еще шесть случаев

14:26 25 апреля 2020 17
всу
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Коронавирусная болезнь COVID-19 продолжает распространяться в Украине. Не избежали инфекции и Вооруженные Силы. В армии за последние сутки выявлено шесть новых заболевших.

Всего в ВСУ продолжают курс лечения 37 человек. 18 уже выздоровели. Госпитализация понадобилась четверым. Двое пациентов лежат в военном госпитале в Черновцах, один военнослужащий — в Виннице, еще один работник ВСУ — в Надворной Ивано-Франковской области. Режим изоляции и самоизоляции соблюдают 328 человек.

Напомним, с начала пандемии в Вооруженных Силах Украины зафиксированы два летальных случая от COVID-19. Скончались 43-летняя сотрудница одной из воинских частей и сотрудник ВСУ, госпитализированный 8 апреля.

Фото Ukrmilitarymedic/Facebook

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