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Вернувшийся из Польши украинец покончил с собой в обсервации
Житель Тернополя, который находился на обсервации в больнице после возвращения из Польши, покончил жизнь самоубийством. Об этом говорится в сообщении Тернопольского городского штаба по борьбе с коронавирусом в Facebook.
Тернополянин вернулся на родину 14 апреля. В течение двух лет он почти все время жил за границей. 20 апреля попал на обсервацию в городскую больницу № 3. Сообщается, что симптомов коронавируса у мужчины не было, три раза в день он измерял температуру тела, не жаловался на самочувствие.
«Вечером 24 апреля мужчина закрылся в палате. На вечернем обходе медики не смогли открыть дверь, поэтому вызвали полицию. В палате обнаружили человека без признаков жизни. Он покончил жизнь самоубийством. Причину самоубийства установит следствие», — говорится в сообщении штаба.
Мужчине было 39 лет, он женат, воспитывал 4 детей. При этом ему никто не приносил в больницу передач. Мужчина трижды в день получал больничное питание. В палате, в которой он жил сам, был индивидуальный санузел и балкон.
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