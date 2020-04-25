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Скорпион решит наболевший вопрос, а Водолей реализует давнюю идею: гороскоп на неделю

7:42 27 апреля 2020 31
гороскоп
Петр КОТОВ, специально для «ФАКТОВ»

Эксклюзивный астрологический прогноз «ФАКТОВ» для всех знаков зодиака

ОВЕН. Домашние хлопоты потребуют много сил и времени. Не взваливайте на себя весь груз проблем, постарайтесь распределить обязанности между членами семьи. Это прекрасный период для избавления от вредных привычек и построения глобальных планов на будущее.

ТЕЛЕЦ. Для решения важных вопросов вам потребуется спокойствие и уравновешенность. Прежде чем приступать к реализации намеченного, тщательно продумайте каждый свой шаг — только при таких условиях вас ждет успех и улучшение финансового положения.

БЛИЗНЕЦЫ. Прекрасное время для креативных и творческих личностей. Удастся придумать не просто что-то новое, но интересное и весьма полезное для многих. Не исключено получение дополнительной прибыли от давних проектов.

РАК. Не стоит строить воздушные замки, они окажутся недолговечными и совсем непрочными. Лучше их покинуть до того, как они разрушатся под напором реальности. Сохраняйте спокойствие в нестандартных ситуациях, надейтесь только на себя.

ЛЕВ. Вы полны сил и энергии, так что можете браться за сложные дела. Держите язык за зубами, помните о том, что недруги и конкуренты не дремлют. Финансовые проблемы заставят ограничить свои желания и скорректировать планы на ближайшее будущее.

ДЕВА. Вопросы карьеры и финансов могут выйти на первый план. Следует наметить четкие и конкретные цели и предпринимать уверенные шаги к их достижению. В личной жизни возможны какие-то недоразумения с любимым человеком, постарайтесь спокойно выслушать его доводы.

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ВЕСЫ. В делах служебных сейчас вам лучше не рисковать — шансы на успех не так уж велики, как может показаться на первый взгляд. Займитесь домашними хлопотами, уделите больше внимания близким и друзьям.

СКОРПИОН. Удастся наладить новые деловые контакты и решить вопрос, давно не дававший вам покоя. Финансовое положение довольно стабильное, хотя не исключены и непредвиденные траты.

СТРЕЛЕЦ. Вам представится прекрасная возможность решить наконец-то проблему, которая давно тревожила вас и мешала продвижению вперед. Правда, для этого придется пойти на компромисс и принять не совсем подходящие для вас правила игры.

КОЗЕРОГ. Хороший период ожидается. Никакой пробуксовки в делах быть не должно, да и на амурном фронте все будет складываться благоприятно. Единственное, на что стоит обратить внимание — это на содержимое кошелька. Не сорите деньгами, не тратьте их на ненужные вещи.

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ВОДОЛЕЙ. Перед вами открываются новые перспективы. Реализация давней идеи способна принести не только моральное, но и материальное удовлетворение. В делах семейных больше времени уделяйте общению с детьми.

РЫБЫ. Звезды сулят успех, связанный с карьерным ростом. Ваши трудолюбие, внимательность и тяга к самосовершенствованию не останутся незамеченными начальством. В финансовых вопросах будьте аккуратны, тщательно контролируйте свои расходы.

Ранее в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» известный астролог Людмила Булгакова рассказала о знаках зодиака, которые не способны на долгую и преданную дружбу.

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