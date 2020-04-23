Общество и люди

В Харькове закрывают все кладбища: до какого числа будет действовать запрет на посещение

Через неделю после того, как в столице из-за карантина ограничили доступ на кладбища, такое же решение приняли и в Харькове.

Как сообщает «Суспільне», карантинные меры вводят с 25 апреля по 4 мая. Исключение составят лишь для захоронений. Именно такие сроки указаны в распоряжении главного санитарного врача Виктора Ляшко.

«Кладбища будут закрыты, но как людей можно будет не пустить, я пока не понимаю, как это будет выглядеть. Мне кажется, здесь нужно подключать Нацгвардию и полицию, как было на Пасху, когда у каждого кладбища дежурили», — прокомментировал ситуацию руководитель коммунального предприятия «Ритуал» Евгений Журавлев.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», еще 17 апреля Полтавский горсовет принял решение о запрете на посещения кладбищ во время карантина, за исключением похоронных процессий. Правда, количество людей, которые могут присутствовать на церемонии, ограничили.

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