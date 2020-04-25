Украина

Циклон Walli принесет в Украину дожди и сильный ветер: синоптик уточнила прогноз на 26 апреля

Циклон Walli, который принес дожди на запад Украины, уже 26 апреля сдвинется на восток. Уже в субботу, 25 апреля, он и его атмосферные фронты обусловят существенные дожди на севере Украины, во многих центральных областях, и даже в Одесской области. Об этом в своем Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

Прогноз погоды на 26 апреля

Дожди, иногда с грозами, вероятны в Сумской, Полтавской, Харьковской, местами — в Луганской и Донецкой областях. Тем временем в Карпатах возможен даже мокрый снег.

Юго-западный ветер поменяет направление (на западе Украины это уже происходит) и усилится.

Температура воздуха в воскресенье снизится до +11+15 градусов, ночью возможны заморозки до минус 3 градусов.

В Киеве ближайшая ночь отметится дождями, хотя днем 26 апреля будет уже сухо. Усиление ветра будет сопровождаться снижением температуры воздуха до +12 градусов.

Напомним, по прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня, уже в конце апреля столбики термометров поднимутся до отметок плюс 22−23 выше нуля.

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