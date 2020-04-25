Украина

Попадает в цель с первого выстрела: военные показали впечатляющее видео испытания ракеты «Ольха-М»

Генштаб ВСУ продемонстрировал фото и видео успешных испытаний высокоточного 300 мм реактивного боеприпаса «Ольха-М», которые в настоящее время проводятся на полигоне в Одесской области. Напомним, бюджетное финансирование ракетной программы в 2020 году увеличится на 300 млн гривен.

Отмечено, что цель удалось поразить с первого же пуска.

Максимальная дальность полета снарядов, которые производятся в Украине по замкнутому циклу, составляет свыше 100 км, констатировали военные.

Напомним, что еще в декабре 2019 года ракета поразила цель на расстоянии 110 км с отклонением в считанные метры.

Фото Генштаб ВСУ/Facebook

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