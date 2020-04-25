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Спорт

Заботливый Усик показал, как учит боксировать дочь (видео)

20:11 25 апреля 2020 20
Усик с дочерью Елизаветой
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Украинский боксер-тяжеловес Александр Усик (17 побед, 13 из них — нокаутом) во время карантина примерял на себя роль учителя.

Находясь не в тренировочном лагере, а дома, крымчанин не забывает о профессиональных навыках и старается передавать их своим детям. Хорошие задатки, оказывается, есть у дочери Александра — Елизаветы. Заботливый папа показал, как наносить удары и уходить от них, так что девочка теперь сможет постоять за себя даже тогда, когда отца-чемпиона не будет рядом.

Отметим, что, кроме Елизаветы, у Усика также есть два сына — старший Кирилл и младший Михаил.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Усик назвал появление коронавируса Божьей карой.

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