«Бьет по попе»: Усик назвал неожиданную причину появления коронавируса

Спорт

Украинский боксер-супертяжеловес Александр Усик, ранее призывавший соотечественников ходить в храм, несмотря на введенный карантин, высказал довольно интересное мнение о природе возникновения коронавируса.

«Возможно, Бог хочет напомнить нам о том, что мы живем не совсем так, как должны. Ценности, которые были важны для нас пятьдесят или сто лет назад, немного изменились. Мы стали меньше любить друг друга, реже прощать и помогать друг другу. Бог стучится к нам и говорит: „Друзья, посмотрите. Вы не можете путешествовать, развлекательные центры, рестораны и клубы закрыты, даже церковь пытаются закрыть“. Оказывается, вы можете жить под одной крышей со своей семьей. Школы также закрыты, и теперь родители понимают, как трудно учить детей дома. Каждому приходится осознать, с какими проблемами мы столкнулись. Но все это пройдет. Бог так сильно любит нас — мы даже не можем представить, насколько сильна эта любовь. Он не желает нам ничего плохого. Он просто хочет просветить нас. Он как хороший родитель, но иногда бьет ребенка по попе, чтобы тот не делал то, чего нельзя», — рассказал наш соотечественник в интервью сайту Onet.

Напомним, ранее боксер дал интервью бывшему депутату от «Партии регионов» скандально известной Елене Бондаренко, в котором высказал свое негативное мнение по поводу декоммунизации в Украине, не увидел ничего плохого в том, что территория Крыма аннексирована Россией, выразив сожаление лишь по поводу оставшихся там людей, а также восхитился президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Усик хотел бы встретиться в ринге с Мохаммедом Али.

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