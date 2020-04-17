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Украина

Украинцы массово возвращаются из Европы: появилось видео ажиотажа на границе

20:03 17 апреля 2020 734
люди
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Несмотря на то, что Украина официально закрыла большую часть пунктов пропуска на своих границах, в страну из Европы продолжают возвращаться заробитчане и задержавшиеся туристы. Журналист Виталий Глагола опубликовал видео, снятое недалеко от границы с Венгрией.

На международном автомобильном пункте пропуска Чоп-Захонь у таможенного поста «Тиса» толпы людей.

«Пассажиров из Европы перевозят специальными автобусами через границу. После этого за людей разворачивается настоящая борьба между перевозчиками — автобусов куча (в конце видео видно масштаб). Рейсы от Рахова до Мариуполя», — пишет журналист.

Напомним, на днях в пункте пропуска «Ягодин» на границе с Польшей толпа перекрыла дорогу и заблокировала движение транспорта. Участники акции возмущались из-за требования об обязательной обсервации для возвращающихся из-за границы.

«ФАКТЫ» сообщали, что в связи с пандемией коронавируса, 15 апреля правительство приняло решение временно закрыть еще 10 пунктов пропуска на границе с Польшей, Румынией и Молдовой.

Фото Vitaliy Glagola/ Facebook

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