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Украина

Добро пожаловать: СБУ закрыла дело против путинского пропагандиста, посещавшего Крым

19:34 26 апреля 2020 295
Корчевников
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

СБУ закрыла уголовное производство против генерального директора православного телеканала «Спас» Бориса Корчевникова, у которого в начале апреля подтвердили коронавирусную инфекцию.

На информационный запрос издания «Крым.Реалии» в СБУ сообщили, что уголовное производство закрыто в связи с тем, что «установлено отсутствие в деянии состава уголовного преступления».

Напомним, ранее СБУ открыла уголовное производство против Бориса Корчевникова за незаконное пересечение границы — он после 2014 года посещал аннексированный Крым. Тогда он стал одним из 49 российских представителей СМИ и медиаменеджеров, которых не желали видеть в Украине.

«ФАКТЫ» сообщали, что в середине октября 2019 года телеведущий Борис Корчевников приехал в Киев. Он опубликовал фотографию с фестиваля православного кино «Покров», на котором якобы получил награду. Позднее Корчевников обнародовал фото из Киево-Печерской Лавры и монастырей УПЦ (МП).

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