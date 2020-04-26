Мир

Опасения были не напрасны: в Прагу прибыл российский шпион с диппаспортом и ядом

Чешских чиновников, которые имеют отношение к сносу в Праге памятника советскому маршалу Ивану Коневу, хотели отравить рицином. Об этом в очередном расследовании сообщает чешский журнал Respekt.

По информации издания, три недели назад в пражский аэропорт имени Вацлава Гавела прибыл человек с российским дипломатическим паспортом. Встречавший его автомобиль доставил пассажира в посольство России в район Дейвице.

По данным источников журнала, в багаже прибывшего, который состоял из небольшого саквояжа, предположительно, находился смертельный яд рицин (рицин — белковый яд растительного происхождения, представляет собой белый порошок без запаха, хорошо растворимый в воде).

Чешские спецслужбы отнеслись к прибывшему как к человеку, представляющему непосредственную угрозу для главы администрации района Прага-6 Ондржея Коларжа и мэра чешской столицы Зденека Гржиба.

Известно, что Коларж принял решение снять с постамента статую Конева, а Гржиб подписал решение о переименовании площади Под Каштаны, где расположено посольство РФ в Праге, в площадь Бориса Немцова.

Информированный источник сообщил изданию, что человек с рицином — агент российских секретных служб. По его информации, месяц назад группа российских разведчиков должна была отправиться в разные города Европы.

Напомним, мэр Праги Зденек Гржиб и глава городской части Прага-6 Ондржей Коларж получили полицейскую защиту.

Памятник маршалу Ивану Коневу демонтировали 3 апреля 2020 года. Монумент планируется передать пражскому Музею памяти ХХ века. После демонтажа министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о необходимости наказания за снос памятника советскому маршалу. А глава российского МИДа Сергей Лавров назвал действия старосты Праги-6 Коларжа циничными и возмутительными.

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