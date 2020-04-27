Мир

На прошлой неделе повод для беспокойства появился не только у владельцев устройств на Windows 10, но и, казалось бы, сравнительно «безопасных» «яблочных» гаджетов.

Причина — в том, что люди по всему миру начали получать «текстовые бомбы» — простое сочетание символов, которому вполне по силам вывести из строй iPhone или другой девайс под управлением операционки iOS 13 5.7.

Об этом пишет Forbes.

Издание сообщает, что пользователи устройств Apple, где устновлена iOS 13, начали сталкиваться с такой проблемой: когда они получила в сообщении в любом из мессенджеров определённые символы, их устройство зависало, перезагружалось или выключалось. В некоторых случаях требовалась полная перепрошивка.

Основа вредоносного кода состоит из эмодзи итальянского флага и определенного символа из алфавита языка синдхи, на котором говорят и пишут в Пакистане и Индии. Появляясь в виде входящего уведомления на устройствах с iOS 13 и iPadOS 13, эта последовательность вызывает системную ошибку, из-за которой операционная система входит в цикл бесконечных перезагрузок.

По словам пользователя MTAC, выложившего код в репозиторий, он узнал о такой «бомбе» из группового чата в Telegram. Файлы с кодом сопровождаются дисклеймером, который предостерегает от использования включенной в код строки в зловредных целях.

Точный механизм работы этого вредоносного кода пока что не известен. По всей видимости, он атакует фреймворк CoreText, который используется в iOS для работы с текстом и текстовыми представлениями, заставляя его изменять определенные элементы на неподдерживаемые символы.

Как защищаться от «текстовой бомбы», пока не ясно. Скорее всего, в следующей версии iOS появится исправление уязвимости. В данный момент пользователям рекомендуют отключить уведомления. Если вредоносное сообщение уже пришло на гаджет, нужно попробовать отправить на него любое другое сообщение.

The craziest iOS crash text bug pic.twitter.com/29LJPb67WP — EverythingApplePro (@EveryApplePro) April 23, 2020

Напомним, что в феврале 2018 года устройства iOS выводило из строя сообщение с символом «знак» на языке телугу. Тогда Apple заметили ошибку и исправили её во внеочередном обновлении.

Совсем недавно неполадки обнаружились и во встроенном в iOS почтовой приложении — оказалось, что в нём есть лазейки для хакеров. Но пока Apple не спешит исправлять имеющиеся проблемы: компания занята запуском на рынок нового iPhone SE.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в ноябре прошлого года компания Apple предупредила владельцев устаревших моделей iPhone и iPad — iPhone 4 и 5, а также iPad mini с поддержкой сотовой связи, iPad и iPad 2 — о необходимости обновить программное обеспечение своих гаджетов до последней версии iOS. В противном случае их ждали ограничения, в том числе и невозможность подключиться к интернету.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter