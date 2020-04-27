Взяла самое ценное: Вера Брежнева "упаковала" младшую дочь в чемодан (видео)

Шоу-бизнес

В связи с пандемией коронавируса певица Вера Брежнева вынуждена самоизолироваться в своем загородном доме вместе с мужем Константином Меладзе и 10-летней младшей дочерью Сарой. Но так 38-летняя женщина не привыкла постоянно находиться на одном месте, то пытается представить, что уже как бы путешествует по миру, для чего использует подарок мужа — огромный знатный чемодан.

Собирая ручную кладь, Вера надеется «помочь» карантину уйти побыстрее — ведь невозможно проводить время в деревне, когда так хочется побывать у старшей дочери в Америке и в собственном «домишке» на севере Италии!

«Как вы думаете, если собрать чемодан, карантин быстрее закончится?» — интересуется у подписчиков Брежнева.

А так как в чемодане принято размещать самое ценное, то уроженка Днепродзержинска решила поместить туда … собственную дочь!

«Взяла с собой всё самое необходимое! Самое ценное!» — заявила певица.

И из чемодана, как показано на ролике, выпрыгнула ее подросшая младшая дочь.

Сама же Вера посмеялась, что все ее богатство поместилось в один чемодан.

Поклонники оценили юмор звезды и отреагировали сотнями добродушных комментариев: «Какая она классная!», «Стоит попробовать», «Самое ценное, увозите быстрее», «Какая она у вас очаровательная!!! Просто девочка-праздник!», «Чемодан с сюрпризом», «Главное попробовать», «С детками весело», «Однозначно!», «С твоим чемоданом и карантин закончится».

А некоторые решили подыграть Брежневой, и посоветовали Вере взять еще один чемодан — побольше — и запихнуть туда мужа Константина.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Вера Брежнева «ударилась в философию» и посоветовала женщинам, как не выгореть — для этого им лучше представить себя «дивной красоты кувшинами, прекрасныемисосудами с живительной силой».

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