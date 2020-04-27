Покрыто тайной: что известно о жене и детях Ким Чен Ына (фото)

Мир

На фоне противоречивых слухов о состоянии здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына обострился интерес к его семье. Все, что касается личной жизни вождя, окружено тайной. Тем не менее некоторые сведения все же стали достоянием публики.

Ким Чен Ын женился в 2009 году — на бывшей певице Ли Соль Чжу. Она происходит из уважаемой семьи. Ее отец — профессор, мать — врач-гинеколог.

Сама Ли в юности обучалась вокалу в Китае. В 2005 году она побывала в Южной Корее в составе группы поддержки северокорейской делегации во время Чемпионата Азии по легкой атлетике в Инчхоне.

Впервые о ней, как о «жене и товарище» Ким Чен Ына северокорейские СМИ сообщили 25 июля 2012 года — хотя супруги начали появляться на публике вместе за несколько недель до этого. Связанное с шоу-бизнесом прошлое первой леди постарались вычеркнуть из памяти «подданных». Были изъяты из продажи все CD-диски с ее записями.

После женитьбы Ким Чен Ын произвел некоторые послабления в требованиях, предъявляемых к внешнему облику женщин Северной Кореи. По примеру Ли Соль Чжу им разрешили носить брючные костюмы и джинсы, черные колготки, туфли на платформе и каблуках. Был отменен запрет на езду женщин на велосипед. Говорят, что Ким Чен Ын хочет быть похожим на президента США Джона Кеннеди, а свою жену видит в роли гламурной Джеки Кеннеди, которая славилась на весь мир своим стилем, элегантностью и безукоризненными манерами.

Ли стала первой в истории КНДР настоящей «первой леди» страны западного образца — которая открыто появлялась на официальных мероприятиях с супругом, сопровождала его в поездках за границу.

Ким Чен Ын и Ли Соль Чжу с лидером Китай и его женой

Японский повар, который одно время работал в Северной Корее, описывал ее впоследствии телеканалу CNN, как «очаровательную женщину с удивительно нежным голосом». Перед тем, как он вернулся в Японию, она подарила ему сумочку от Dior.

По данным разведки Южной Кореи своего первенца Ли родила в конце 2010 или начале 2011-го года. Имя мальчика неизвестно.

Второй ребенок, девочка, появился на свет в конце 2012 или начале 2013 года. Ее назвали Ким Чжу Э. Об этом сообщил американский баскетболист Деннис Родман, называющий себя близким другом руководителя КНДР. Он посещал северную Корею вскоре после рождения дочки Ким чен Ына и утверждает, что держал ребенка на руках. По словам Родмана, У Ким Чен Ына «прекрасная семья», а сам он «хороший отец».

Третий отпрыск вождя родился в феврале 2017 года. До сих пор неизвестны не только имя, но даже пол ребенка.

Ким Чен Ын никогда не говорил о своих детях публично. Он лишь иногда упоминал их в частных беседах. Так, бывший Госсекретарь США Майк Помпео рассказал, что во время саммита в Сингапуре в апреле 2018 года лидер КНДР признался ему, что не хочет, чтобы его дети «всю жизнь несли на своих спинах груз ядерного оружия».

Что касается детства самого Ким Чен Ына, то он с младенчества привык жить в неимоверной роскоши. Его родители Ким Чен Ир и бывшая балерина Ко Ен Хи внушили ему, что он — полубог. Как пишет издание The Sun, в школе он вел себя грубо с другими учениками, не стесняясь бить их и плевать им в лицо. А дети и взрослые учителя были слишком напуганы, чтобы жаловаться на «наследного принца». В его игровых комнатах «игрушек было больше, чем в любом европейском магазине». У него были личные слуги, состоявшие при нем круглосуточно. В саду дома для его развлечения в клетках содержались звери — обезьяны и медведи. Он часто носил сшитую на заказ миниатюрную военную форму. В семь лет Ким Чен Ын научился водить машину — его отец для этого модифицировал собственный автомобиль, чтобы ноги малолетнего сына могли доставать до педалей. Наследник хорошо стрелял, попадая в лампочку с расстояния в 100 метров. В возрасте 11 лет будущий лидер носил при себе в кобуре настоящий револьвер кольт 45-го калибра.

У Ким Чен Ира были старшие дети, однако диктатор решил передать власть именно Ким Чен Ыну, так как считал его характер наиболее подходящим для жесткого управления государством.

Между тем обсуждается также вопрос, кто станет преемником Ким Чен Ына в случае его смерти. Поскольку его дети еще слишком малы, а супруга не пользуется политическим влиянием, место руководителя страны прочат, как писали «ФАКТЫ» младшей сестре диктатора — Ким Е Чжон.

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