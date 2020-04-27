В глобальном потеплении увидели позитив для Украины

Украина

Глобальное потепление, сказывающееся, в том числе, и на Украине, где серьезно обмелели реки, предоставляет аграриям возможность выращивать по два урожая за сезон.

Об этом в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» заявила заведующая отделом Украинского гидрометеорологического института, кандидат географических наук Вера Балабух.

«Потепление климата предоставляет украинским аграриям возможность выращивать по два урожая за сезон. Так, например, во многих хозяйствах после сбора озимых, которые созревают теперь на 2−3 недели раньше обычного, сеют другие культуры, гречку, например», — отметила она.

В то же время эксперт отмечает, что глобальное потепление приводит к засухе, что плохо для сельского хозяйства, однако и является «мощным стимулом для развития селекции, технологий выращивания и рационального полива растений».

Полный текст интервью об изменении климата в Украине и о том, к чему это может привести, читайте на сайте «ФАКТОВ».

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