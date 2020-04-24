Украина

Грозит засуха: впервые за сто лет в Украине обмелели реки

В связи с аномально теплой бесснежной зимой и отсутствии дождей в Украине наблюдается сложная гидрологическая ситуация — уровень воды в реках серьезно снизился.

Как передает «Радио Свобода», по данным Укргидрометцентра, все притоки Днепра имеют аномально низкую водность, а приток воды в водохранилища Днепровского каскада «является одним из самых низких за период инструментальных наблюдений».

Предполагается, что в среднем водность Днепра в створе Киева равна 23% апрельской нормы и будет близкой к критериям маловодия — гидрологической засухи.

Такая ситуация сложилась впервые за последние сто лет. «Отсутствие весеннего половодья, во время которого реки промываются талой водой, может привести к общему уменьшению поверхностных вод, к ухудшению экологической ситуации и ухудшению качества воды в реках. Что, в свою очередь, будет иметь негативные последствия для различных секторов экономики. Для сельского хозяйства могут ограничиваться объемы воды, могут вводиться лимиты или ограничения на водоснабжение. Надо понимать, что тенденции, которые сейчас отмечаются, являются долговременными», — цитирует издание начальника отдела гидрологических прогнозов Укргидрометцентра Викторию Бойко.

Спецаилисты утверждают, что недавние пылевые бури, которые были редки для Украины, свидетельствуют о серьезном пересушивании почв уже в середине весны.

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