Под Киевом пропала мама с ребенком: в сети показали их фото

Происшествия

В Киевской области разыскивают молодую женщину с маленькой дочкой — последний раз львовянка выходила на связь по телефону еще 2 февраля 2020 года. Ранее в Киеве объявляли в розыск 12-летнюю девочку, которая вышла из дома и пропала.

Как сообщает «Киев Оперативный», с информацией о пропаже своей бывшей девушки и их общего ребенка сообщил мужчина, который не может с ними связаться: «К нам обратился гражданин Александр Анатольевич, который сообщил, что потерял связь с бывшей девушкой Полянин Екатериной (1988 г. р.) и с их общей малолетней дочерью Полянин Ангелиной Александровной (07.08.2019 г. р.)».

Заявитель рассказал, что мама с девочкой жили во Львове. Последний раз он общался с Екатериной по телефону 2 февраля 2020. Она сообщила, что вместе с ребенком находится в Броварах (Киевской области). После этого молодая мама больше на связь не выходила.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Тернопольской области полиция разыскивала 32-летнюю женщину, которая поехала в Почаевскую лавру, намереваясь поселиться в монастыре. С собой взяла двух маленьких детей: годовалую девочку и четырехлетнего мальчика. После этого она на связь не выходила — ее муж обратился к правоохранителям.

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