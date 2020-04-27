Европа с 27 апреля ослабляет карантин: подробно по каждой стране

Мир

С 27 апреля сразу несколько стран Европы приступают к постепенному смягчению карантинных мер и даже отмене некоторых из них. Все они вводились примерно в середине марта из-за пандемии коронавируса. Меры затронули не только производство и бизнес, но и повседневную жизнь всех граждан.

Чехия первой из стран Евросоюза с 27 апреля открыла границы для своих граждан. Поводом для этого стало не только продолжающееся снижение числа новых инфицированных, но и решение суда в Праге, который 23 апреля признал принятые правительством меры по борьбе с COVID-19, не имеющими законную силу.

В результате министр здравоохранения республики Адам Войтех заявил, что с 27 апреля «можно выезжать за границу, даже в отпуск». При этом он предупредил, что каждый, кто возвращается домой после такой поездки, должен будет подтвердить негативный результат теста на коронавирус либо провести две недели на домашнем карантине.

При этом въезд иностранцев в Чехию по-прежнему ограничен. Исключения сделаны для предпринимателей из стран ЕС.

С 27 апреля в стране возобновили работу магазины площадью до 2,5 тысяч кв. метров и автошколы. В вузах разрешены занятия при условии, что в аудиториях находятся до пяти человек.

В Швейцарии с 27 апреля возобновили работу парикмахерские и физиотерапевтические кабинеты, а также предприятия, предоставляющие бытовые услуги. Власти хотят посмотреть, повлияет ли это на рост случаев заражения. Если все будет нормально, после 11 мая откроются школы. Следующий этап — начало работы баров, кафе и ресторанов с 8 июня.

Детальный план выхода из локдауна представил канцлер Австрии Себастьян Курц. Правда, австрийцам придется подождать на несколько дней дольше. Зато с 1 мая откроются магазины, парикмахерские, маникюрные салоны, рестораны. Что касается ресторанов и баров, им будет разрешено работать не позднее 23:00.

Повсеместно сотрудники работающих магазинов и прочих открывшихся заведений обязаны носить защитные маски. Число покупателей и клиентов будет строго регулироваться.

Если все пойдет нормально, к 15 мая смогут открыться церкви, и в них можно будет проводить богослужения в присутствии прихожан.

С 27 апреля в Литве открываются музеи, библиотеки, уличные кафе, а также парикмахерские и косметические салоны. На спортивных площадках разрешено играть в гольф и теннис. Также заработают зоопарки и ботанические сады. С 23 апреля в республике уже работают все розничные магазины, включая те, что находятся в торговых центрах. Остальные ограничения действуют пока до 11 мая.

В Нидерландах уже некоторые меры были смягчены. Теперь правительство внимательно следит за ситуацией. Пока в планах с 11 мая возобновить работу детских садов и разрешить занятия в начальных школах. Преподаватели должны будут разбить все классы на две или три группы и составить новое расписание так, чтобы снизить контакты между учениками и уменьшить риск заражения. Остальные школьники должны вернуться к занятиям со 2 июня.

С конца мая несовершеннолетним разрешат заниматься спортом. Школьникам до 18 лет станет доступен настольный и большой теннис. Спортивные секции и клубы также смогут возобновить занятия, но только по индивидуальным видам спорта.

В Испании, которая является лидером в Европе по числу инфицированных и занимает второе место после Италии по количеству смертей, действовали самые строгие ограничительные меры. Правительство уже приступило к их смягчению. С 26 апреля всем детям не старше 14 лет разрешено выходить на улицу без каких-либо ограничений. Причем министры официально извинились перед детьми за введенные ранее ограничения. «Для вас это было совсем не легко, поэтому мы просим у вам прощения», — заявил вице-премьер Пабло Иглесиас.

На Канарских островах с 29 марта не зафиксировано ни одного нового случая заражения коронавирусом. Поэтому здесь премьер-министр Испании Педро Санчес разрешил возобновить работу практически всем магазинам и отелям. Что касается других регионов страны, то там подобные послабления будут возможны не раньше середины мая.

Напомним, что в Дании и Норвегии процесс возвращения к нормальной жизни начался неделей раньше — с 20 апреля. В Дании возобновили работу предприятия малого бизнеса, такие как парикмахерские, салоны красоты и татуажа, мастерские по ремонту бытовой техники, открылись школы и детские сады.

В Норвегии тоже открылись детсады, а вот школы приступают к занятиям сегодня, 27 апреля, причем только для учеников 1−4 классов. Параллельно норвежцев призывают воспользоваться добровольным мобильным приложением для отслеживания инфицированных COVID-19.

В Польше разрешили гулять в парках и лесопарках. Увеличено разрешенное число покупателей, которым можно одновременно находиться в магазинах.

Подобный путь избрали для себя не только европейские страны. Власти Новой Зеландии заявили о том, число инфицированных практически перестало расти. 23 апреля, например, было выявлено всего три новых случая. Уже несколько дней количество не превышает 20 случаев за день.

«У нас есть возможность сделать то, что пока не удалось другим странам — избавиться от вируса», — заявила премьер-министр страны Джасинда Ардерн.

Поэтому с 27 апреля в Новой Зеландии возобновили работу некоторые предприятия и школы. Разрешены собрания до 10 человек (прежде это было категорически запрещено даже в случае похорон). Несколько ослаблены правила перемещения внутри страны.

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