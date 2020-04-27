Здоровье и медицина

На днях в СМИ появилась информация о 25-летнем жителе Одессы, который болеет коронавирусом уже семь недель. На сегодняшний день в Украине зарегистрированы 9009 человек, заразившихся COVID-19, и случай Максима Головкина — самый долгоиграющий. В то время как многие из выздоровевших победили вирус в среднем за две недели, одессит уже семь недель (!) получает положительный результат теста на COVID-19. Врачи сами не знают, как это объяснить и что делать дальше. Кстати, Максим — первый пациент в Одессе, у которого обнаружили коронавирус. История о том, как ему пришлось добиваться тестов на COVID-19, достойна отдельного рассказа. Максим Головкин открыл «ФАКТАМ» подробности.

«Результаты теста на COVID-19 ждал не пять дней, а 14»

— Я вернулся в Украину из США 13 марта, — рассказал «ФАКТАМ» Максим. — Еще в самолете почувствовал слабость. А когда прилетел в Киев, появилась боль в грудной клетке. Сразу подумал о коронавирусе, ведь в тот момент только об этом уже везде и говорили. Поэтому попросил родственника, который забрал меня из аэропорта, отвезти меня прямо в Одесскую инфекционную больницу. Приехал туда около 23:00. Описал симптомы. Меня направили на снимок, который показал правостороннюю пневмонию. В тот момент кашля еще не было. Но пневмония, как оказалось, уже была.

— Вам сделали тест на коронавирус?

— Мне заявили, что тестов нет, и отправили домой. А на следующий день позвонили и сказали, что могу сдать ПЦР-тест. Я тут же приехал. Сдал два теста: ПЦР-тест на коронавирус и тест на грипп. Грипп сразу исключили. А результаты теста на COVID-19 сказали ждать четыре-пять дней. В итоге я ждал не пять дней, а 14. Но об этом чуть позже.

Так как пневмонию диагностировали сразу и ее нужно было лечить, мне назначили два антибиотика. На госпитализации никто не настаивал. В инфекционной больнице сказали, что дать мне больше, чем эти два препарата, даже в условиях стационара они не смогут, поэтому я могу лечиться и дома. Надо сказать, что в тот момент в Одессе к коронавирусу еще никто не относился серьезно. Все почему-то думали, что нас это не коснется. Так рассуждали даже некоторые врачи. Когда я спросил у одного из докторов инфекционной больницы, почему, принимая меня, он не надел защитный костюм (я подумал, что, возможно, этих костюмов просто нет), врач ответил: «Что, нам для каждого человека, который думает, что у него коронавирус, каждый раз снимать и надевать костюм?»

Одним словом, я уехал домой и продолжил лечение. Принимал антибиотики, очень много спал — по 18−20 часов в сутки. Температуры не было, но через несколько дней появился сильный сухой кашель. Я мог кашлять по 15−20 секунд, не останавливаясь.

18 марта позвонили из инфекционной больницы и сообщили, что у них появились экспресс-тесты. Я тут же приехал, сдал этот тест. Он показал негативный результат (сейчас все уже знают, что экспресс-тесты далеко не всегда бывают достоверными). Результатов ПЦР-теста, который мне делали четыре дня назад, все еще не было. Несмотря на это, мне выдали справку о том, что COVID-19 не подтвердился, и сказали, что я свободен. Но так как я все еще плохо себя чувствовал, то, естественно, оставался дома.

Максим Головкин живет с мамой и девушкой. У женщин симптомы коронавируса не проявлялись.

«Из больницы мне так никто и не позвонил»

— Я все еще надеялся, что мне сообщат результаты ПЦР-теста, — говорит Максим. — Но по этому поводу не было никакой информации. Продолжал пить антибиотик, и примерно через десять дней состояние улучшилось. 25 марта я уже хорошо себя чувствовал и думал, что выздоровел. И тут вдруг узнал, что тот ПЦР-тест показал позитивный результат. Но, что интересно, мне этого никто не сообщил. Я узнал об этом… из новостей.

Результат теста почему-то сказали не мне, а губернатору Одесской области. Губернатор тут же написал об этом в Facebook, а областной департамент здравоохранения выложил в сеть бумагу, которая подтверждала, что у меня коронавирус. Моя фамилия была зарисована, но по всем остальным данным было понятно, что это мой анализ. Рано утром мне позвонили знакомые, которые увидели эту информацию в соцсетях: «Максим, а это не о тебе?»

Когда я прочитал пост губернатора, у меня волосы встали дыбом. Он написал, что я якобы лежал в больнице (а ведь такого вообще не было), после чего самовольно ее покинул и чуть ли не специально ходил по городу, чтобы заражать других людей! После этого поста мне стали звонить из полиции и спрашивать, где я нахожусь. «Дома, — говорю. — Здесь же я находился последние 14 дней и никуда не выходил». Потом позвонили из мэрии и сообщили, что проведут дезинфекцию парадного… А вот из больницы так никто и не позвонил. Кстати, они не выдали мне результаты того теста. Наверное, решили, что я могу взять их в соцсетях…

Как я уже сказал, с момента сдачи ПЦР-теста прошло 14 дней, и мне в таком случае уже нужно было делать следующий тест. Ведь я лечился, принимал антибиотики и, возможно, уже вылечился. Позвонил в больницу, объяснил ситуацию. Поскольку уже было известно, что у меня коронавирус, сделать тест мне должны были на дому. В Минздраве рассказывали, что в таких случаях к пациентам приезжают специальные бригады медиков. Но тут опять начались проблемы. Сначала мне сказали, что тестов нет, потом — что нет мобильной бригады. 3 апреля я заявил об этом в эфире одного телеканала. С ними как раз был на связи вице-губернатор Одесской области. Я спросил, почему мне отказываются делать тест. В результате через 40 минут ко мне приехала медик из инфекционной больницы. Она была одна. Тест привезла в пакете из продуктового магазина. Попросила мою девушку принести спички и огнем продезинфицировать приборы… Все это выглядело очень странно.

Медик сказала, что результаты теста будут готовы через 48 часов. Но когда через 48 часов я позвонил в больницу, там заявили, что результатов нет. Их не было следующие семь дней! Я уже подумал, что этот анализ потерялся или был испорчен. Когда в очередной раз поднял шум в прессе, приехала бригада медиков и мне опять сделали тест. Это было 9 апреля. Результат сказали ждать несколько дней.

А что касается того теста, который мне делали 3 апреля, то он, как оказалось, не потерялся. Просто его результаты опять решили сообщить не мне, а губернатору. 10 апреля мне позвонил репортер одесского телеканала: «Максим, у нас в эфире был вице-губернатор Одесской области. Он сообщил, что ваш тест на коронавирус позитивный и что у вас лихорадка. Это правда?» «Первый раз слышу, — говорю. — И о результате теста, и о лихорадке». Это был какой-то абсурд. Я так понял, что все новости о своем здоровье буду узнавать из новостей.

12 апреля я получил результаты теста, который мне делали 9 числа. Слава Богу, хотя бы их сообщили мне лично. Тест-таки был позитивным. Я очень удивился, ведь уже нормально себя чувствовал.

Через несколько дней после этого, по словам Максима, вернулись некоторые симптомы заболевания.

- Появился насморк, вернулся кашель, — говорит Максим. — Это продолжалось дня три, а потом прошло. Не зная, что со мной происходит, решил проверить легкие. В частной клинике мне сделали снимок, который показал, что пневмонии нет, но остался фиброз легких. Это рубцы. Скорее всего, осложнение после перенесенной болезни. С тех пор у меня уже нет никаких симптомов, самочувствие хорошее. Но очередной тест на коронавирус, который мне сделали уже 22 апреля, опять показал позитивный результат. Получается, что я болею уже семь недель.

— Маме и девушке сделали тесты?

— Им долго в этом отказывали, объясняя тем, что у них нет симптомов и они не были за границей. Но ведь они со мной живут! Потом им все же сделали тесты, которые дали отрицательный результат. Но тесты сделали спустя четыре недели после моего возвращения. Не исключено, что мама и девушка перенесли этот вирус бессимптомно и уже давно переболели.

А что касается меня, то ситуация остается непонятной. Врачи разводят руками — дескать, с таким никогда не сталкивались и сами не знают, что со мной делать дальше. На днях буду делать еще один тест. Если и он окажется позитивным, не знаю уже, что и думать. Разговаривал со знакомым врачом из США. Дело в том, что я почти всю жизнь прожил в Штатах и только в прошлом году приехал в Украину. Врач, с которым говорил, — профессор Стэнфордского университета. Он давно не практикует, но сейчас добровольно пошел в госпиталь, чтобы помочь медикам бороться с коронавирусом. Он рассказал мне, что в США зафиксированы похожие случаи — когда человек вроде бы переболел, но тест все еще показывает позитивный результат. Профессор и его команда предполагают, что в организме некоторых людей коронавирус может оставаться, но человек при этом, вероятнее всего, уже не может никого заразить. Возможно, у меня именно такой случай. В Штатах сейчас это изучают. Хотя я все еще надеюсь, что следующий мой тест наконец покажет отрицательный результат.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что ПЦР-тесты на коронавирус дают на 99,9% правильный результат. Ошибочный диагноз возможен при неправильном заборе или транспортировке биоматериала.

Также в Украине зарегистрированы случаи, когда коронавирусом заражались повторно. В Ровенской области четыре пациента уже готовились к выписке, но последний тест снова оказался позитивным.

Фото ma777kc/Instagram

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter