Украина

Все его любители — лохи: сеть обсуждает видео с резкими словами Дубинского в адрес Саакашвили

В сети активно обсуждают видео с нарезками заявлений народного депутата Украины из «Слуги народа» Александра Дубинского, ранее жестко критиковавшего экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, а теперь поддерживающего его назначение на пост вице-премьера.

Ранее Дубинский нелицеприятно высказывался не только о Саакашвили, но и о его сторонниках. Теперь же считает, что экс-президент Грузии может стать «свежим ручейком», который встряхнем «это кубло». Видео на своем канале выложил журналист Виктор Аристов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Грузии по поводу возможного назначения Саакашвили в правительство Шмыгаля заявили, что такая кадровая политика может повлиять на двусторонние отношения.

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