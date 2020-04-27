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Админсуд Киева начал рассмотрение "антикарантинных" дел против Кабмина
Пока в правительстве думают о дате выхода из карантина, недовольные запретами граждане пошли другим путем. Окружной административный суд Киева завален исками с требованием отменить карантинные ограничения.
Истцами выступают как обычные граждане, так и общественные организации. Не упустили возможность использовать громкую тему адвокатские объединения. За апрель в суд были поданы 22 иска, десять заявлений уже взяты в работу.
Ответчиком во всех судебных процессах будет Кабинет министров как инициатор карантина. От Кабмина требуют либо убрать отдельные запреты (на перевозки, на посещение парков и скверов, на деятельность кафе), либо же полностью отменить «карантинное» постановление от 11 марта.
Напомним, больше всего недовольства во время карантина вызвал запрет на работу рынков. В ряде городов торговцы устроили акцию протеста. Власти уже согласны частично отменить запрет для 280 крытых торговых комплексов.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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