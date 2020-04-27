Украинского рекордсмена Олега Софяника не выпускают из Крыма: что происходит

Украина

Пограничники ФСБ России в очередной раз отказали пловцу-марафонцу Олегу Софянику, который просил помощи у руководства Украины, в пересечении админграницы с аннексированным Крымом и выезде на материковую часть Украины.

Как сообщают «Крым.Реалии», российские пограничники на пункте пропуска «Джанкой» заявили Софянику, что он не может выехать из Крыма, пока у него есть паспорт РФ.

«Пограничники сразу сказали, что меня уже знают и наличие российского паспорта не позволяет мне выехать из Крыма. Письменный ответ о том, почему мне нельзя покинуть Крым, они давать категорически отказались. Устно сослались на постановление правительства, на неопределенное время ограничивающее въезд и выезд из России гражданам Российской Федерации», — рассказал Софяник журналистам.

Пловец-марафонец также заявил, что рассчитывает на помощь в выезде с территории полуострова от украинского омбудсмена и Офиса президента, а также планирует обращаться в Европейский суд по правам человека.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после того, как Софяник заявлял, что направлял просьбу в Офис президента, в Департаменте по вопросам обращения граждан заявили, что такой документ не был зарегистрирован.

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