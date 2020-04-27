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В России заболевший коронавирусом послушник монастыря сжег себя заживо

В России в Подмосковье продолжает распространяться коронавирусная инфекция. В крупнейшем монастыре — Троицко-Сергиевой Лавре (город Сергиев Посад) — совершил самосожжение послушник, заразившийся коронавирусом. Вечером 23 апреля, узнав свой диагноз, послушник сбежал из больницы, пришел ко входу в ближайшую церковь, облился легковоспламеняющейся жидкостью (по всей видимости маслом для лампад) и поджог себя.

Пострадавшего доставили в больницу в критическом состоянии — с ожогами 90% тела. Спасти пациента врачи не смогли, сообщает Telegram-канал Baza.

Первые симптомы у послушника проявились 16 апреля, врачи диагностировали пневмонию. Был сделан тест, а 20 апреля пришло подтверждение, что заболевание легких стало следствием COVID-19.

Напомним, на 26 апреля в одном только городе Сергиев Посад выявлено 148 заболевших коронавирусной инфекцией. Отдельно в духовной академии в Сергиевом Посаде диагноз подтвердился у 52 человек.

По России число инфицированных достигло 87 тысяч и превысило число заболевших в Китае. Об этом в материале «Хроники коронавируса: главные события в мире 27 апреля».

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