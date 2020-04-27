Общество и люди

В Украине запускают онлайн-уроки для учеников 1-4 классов: где смотреть

Со вторника, 28 апреля, проект «Всеукраинская школа онлайн», которую с 6 апреля начали реализовывать из-за введения карантинных ограничений, начинает трансляции уроков также для школьников 1−4-х классов. Разработана 5-недельная программа, которая включает четыре дисциплины: украинский язык, математику, науку, искусство.

Как сообщает Офис президента, 15-минутные уроки будут транслироваться на YouTube-канале МОН http://bit.ly/33uKwus и на четырех телеканалах. Занятия будут проводить двадцать педагогов — они станут учителями для всей Украины.

Ранее сообщалось, что с третьей недели дистанционного обучения во «Всеукраинской школе онлайн» к находящимся в открытом доступе ранее проведенным видеоурокам начнут добавлять субтитры. В Минобразования и науки считают, что этот шаг позволит большему количеству детей получить доступ к обучению.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter