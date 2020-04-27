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В Украине запускают онлайн-уроки для учеников 1-4 классов: где смотреть
Со вторника, 28 апреля, проект «Всеукраинская школа онлайн», которую с 6 апреля начали реализовывать из-за введения карантинных ограничений, начинает трансляции уроков также для школьников 1−4-х классов. Разработана 5-недельная программа, которая включает четыре дисциплины: украинский язык, математику, науку, искусство.
Как сообщает Офис президента, 15-минутные уроки будут транслироваться на YouTube-канале МОН http://bit.ly/33uKwus и на четырех телеканалах. Занятия будут проводить двадцать педагогов — они станут учителями для всей Украины.
Ранее сообщалось, что с третьей недели дистанционного обучения во «Всеукраинской школе онлайн» к находящимся в открытом доступе ранее проведенным видеоурокам начнут добавлять субтитры. В Минобразования и науки считают, что этот шаг позволит большему количеству детей получить доступ к обучению.
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