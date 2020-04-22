Анна Седокова шокировала откровениями о сексе втроем (видео)

Шоу-бизнес

Популярная певица Анна Седокова, взбудоражившая ранее сеть пикантным фото с любовником Янисом Тиммой, шокировала откровенным признанием. В своем новом шоу «Квартира 69» на YouTube она поделилась своим богатым сексуальным опытом. Звезда призналась, что несколько раз занималась групповым сексом. Седокова отметила, что в оргии принимали участие только девушки. Таким любовным утехам Анна предавалась, будучи солисткой группы «ВИА-Гра».

«У меня был секс втроем несколько раз. Но это было не так, что в нем принимали участие два мужика и женщина. Это для меня слишком. А вот когда три девушки — это очень красиво. Кстати, это было в период „ВИА-Гры“… Но есть одна проблема секса втроем для женщины — ты не успеваешь. Я же по жизни отличница! Мне нужно отработать и там хорошо, и там», — откровенничала Седокова.

На откровенные разговоры приглашает в сети и певица Оля Поляковой. В беседе с ней Седокова рассказывала ранее о том, как продюсер Константин Меладзе манипулировал солистками группы «ВИА-Гра».

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