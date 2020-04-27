«Дело Гандзюк»: недовольные расследованием активисты идут к Зеленскому

Украина

Служба безопасности Украины завершила досудебное расследование по делу Екатерины Гандзюк. Однако активисты собираются провести акцию протеста.

Как заявляет пресс-служба СБУ, сотрудники собрали необходимую доказательную базу.

«Исполнители и заказчики убийства Екатерины Гандзюк получают заслуженное наказание», — заявил глава Службы безопасности Украины Иван Баканов.

При этом Дмитрий Ильченко, адвокат одного из главных подозреваемых, заявил в своем Facebook: «Никаких доказательств вины Мангера так и не появилось».

«Досудебное расследование завершили при том, что были проведены не все следственные действия, которые требовала сторона потерпевших. Собраны не все доказательства причастности В. Мангера и А. Левина», — написал в своем Facebook юрист Маси Найем. По его словам, в Офисе генпрокурора даже перепутали фото исполнителей убийства.

«Такое качество расследования напрямую повлияет на приговор суда», — уверен Маси Найем.

В связи с такими итогами расследования активисты устраивают акцию.

«Мы не станем это терпеть. Собираемся в 19.00 у Офиса Президента Украины. Именно Владимир Зеленский обещал посадить убийц Кати Гандзюк. Именно Владимир Зеленский привел к власти Ирину Венедиктову, которая всего за 40 дней развалила дело и теперь действует в интересах заказчиков и организаторов убийства Кати. Будем требовать у президента объяснений», — написано в группе Facebook «Хто замовив Катю Гандзюк?».

Ранее сообщалось, что по делу Гандзюк уже осудили пятерых человек.

Фото gandziukgate/Facebook

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