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«Дело Гандзюк»: недовольные расследованием активисты идут к Зеленскому
Служба безопасности Украины завершила досудебное расследование по делу Екатерины Гандзюк. Однако активисты собираются провести акцию протеста.
Как заявляет пресс-служба СБУ, сотрудники собрали необходимую доказательную базу.
«Исполнители и заказчики убийства Екатерины Гандзюк получают заслуженное наказание», — заявил глава Службы безопасности Украины Иван Баканов.
При этом Дмитрий Ильченко, адвокат одного из главных подозреваемых, заявил в своем Facebook: «Никаких доказательств вины Мангера так и не появилось».
«Досудебное расследование завершили при том, что были проведены не все следственные действия, которые требовала сторона потерпевших. Собраны не все доказательства причастности В. Мангера и А. Левина», — написал в своем Facebook юрист Маси Найем. По его словам, в Офисе генпрокурора даже перепутали фото исполнителей убийства.
«Такое качество расследования напрямую повлияет на приговор суда», — уверен Маси Найем.
В связи с такими итогами расследования активисты устраивают акцию.
«Мы не станем это терпеть. Собираемся в 19.00 у Офиса Президента Украины. Именно Владимир Зеленский обещал посадить убийц Кати Гандзюк. Именно Владимир Зеленский привел к власти Ирину Венедиктову, которая всего за 40 дней развалила дело и теперь действует в интересах заказчиков и организаторов убийства Кати. Будем требовать у президента объяснений», — написано в группе Facebook «Хто замовив Катю Гандзюк?».
Ранее сообщалось, что по делу Гандзюк уже осудили пятерых человек.
Фото gandziukgate/Facebook
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