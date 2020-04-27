В Харьковском военном госпитале коронавирусом массово заболели врачи

Украина

Вспышка коронавируса продолжает распространяться во врачебном сообществе. Заболевшие COVID-19 выявлены в военном госпитале в Харькове. Там заболели восемь штатных врачей и еще один медработник, прикрепленный к медучреждению.

Врачи не выдвигают версий по поводу возможных способов инфицирования. Более того, медработники сомневаются в правильности диагноза и утверждают, что соблюдали все меры предосторожности при контакте с потенциальными носителями инфекции.

«Врачи не верят, что они больны, и требуют перепроверки результатов анализа в Киеве», — заявил глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер в эфире UA: Харків.

Также в военном госпитале диагноз COVID-19 подтвердился у пятерых военнослужащих, в том числе двух военных пенсионеров, находившихся на лечении.

Кроме того, властям Харьковской области пришлось закрыть на карантин районную больницу в Змиеве. Там заболели 11 врачей и 14 пациентов. Предполагается, что первым зараженным в данной больнице был ребенок, поступивший с пневмонией и лечившийся в общей палате. Юного пациента успели выписать, и уже после этого пришли положительные результаты теста на COVID-19 по персоналу и контактным пациентам.

Напомним, по состоянию на 27 апреля в Харьковской области подтверждены 196 случаев коронавирусной инфекции. Заболели жители Харькова, а также Змиевского, Лозовского и Богодуховского районов. Четверо жителей области умерли, в том числе двое в областном центре.

Фото olexiykucher. kh/Facebook



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