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Зеленская неожиданно позвонила фельдшеру из Житомира: первая леди присоединилась к акции в поддержку врачей (видео)
Украинские медики находятся на передовой линии борьбы с коронавирусом, помогая соотечественникам преодолеть смертельный недуг, и очень часто становятся его жертвами.
Вероятно, именно этот факт во многом повлиял на решение жены президента Украины Елены Зеленской присоединиться к социальной акции #ПідтримуюЛікарів («Поддерживаю врачей»), о чем рассказали в Офисе главы государства.
Сообщается, что в понедельник, 27 апреля, Первая леди позвонила Анастасии, фельдшеру Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Житомирского областного совета.
Месяц назад Настя обручилась с военнослужащим, и находится сейчас вместе с любимым на передовой. Из-за карантина пара не смогла «как следует» отпраздновать помолвку, поэтому слова поддержки были молодым людям, очевидно, весьма кстати.
«Супруга президента поблагодарила девушку и ее жениху за то, что они делают для страны, и пожелала, чтобы трудные времена скорее закончились и чтобы Настя с любимым имели возможность отпраздновать свадьбу», — говорится в сообщении Офиса главы государства.
Напомним, что в начале апреля Минздрав запустил социальную кампанию «#ПідтримуюЛікарів», призвав ее участников с благодарностью относиться к самоотверженному труду медиков, которые противостоят распространению коронавирусной болезни и преданно спасают своих пациентов.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что инфекционист объяснил, почему в Украине каждый пятый заболевший COVID-19 — медик.
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Зеленская неожиданно позвонила фельдшеру из Житомира: первая леди присоединилась к акции в поддержку врачей (видео)
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..