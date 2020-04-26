27.09 / 27.36 29.06 / 29.47
Киев: +11
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Коронавирус в Украине: 19 из 22 заболевших за сутки в Мариуполе — медики

20:20 26 апреля 2020 118
больница
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В Мариуполе Донецкой области, где за сутки зафиксировали 22 случая заболевания коронавирусом, COVID-19 подтвердили у 19 медработников областной больницы интенсивного лечения.

Об этом на брифинге сообщил директор департамента здравоохранения Донецкой ОГА Владимир Колесник, отметив, что медики заразились после операции, которую провели пациенту еще до появления симптомов коронавируса.

Симптомы инфекции у пациента проявились на третий день после операции. После этого стали проверять всех, кто с ним контактировал.

По словам чиновника, болезнь у медработников проявляется в легкой форме. Часть из них остались в больнице, чтобы оказывать помощь другим больным. Он также уточнил, что первые быстрые тесты у всех 19 инфицированных сотрудников были отрицательные. С сегодняшнего дня в этой больнице всем сотрудникам и пациентам сделают ПЦР-тесты.

На брифинге также сообщили, что из 52 подтвержденных случаев коронавируса в Донецкой области, 27 больных составляют медицинские работники.

Напомним, на утро 26 апреля, в Украине подтверждены 8617 случаев COVID-19. Зафиксированы 209 случаев с летальным исходом и 840 случаев выздоровления пациентов. Всего проведено 89 373 тестов.

ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Александр Ищук с женой Ириной

«Медики массово заражались, тестов никто не делал»: шокирующий рассказ жены умершего врача из Ровно

взрывы

Арахамия опубликовал пост о подземных взрывах на складах в Балаклее и нарвался на шквал критики в сети

Ким Чен Ын

В Сеуле официально заявили, что Ким Чен Ын жив

фермеры в Херсонской области

Овощи отдают за бесценок, но никто не покупает: фермеры устроили массовый протест на Херсонщине

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер