- 20:20 Коронавирус в Украине: 19 из 22 заболевших за сутки в Мариуполе — медики
- 19:59 Когда высаживать рассаду и заключать сделки: лунный календарь на неделю
- 19:40 «Медики массово заражались, тестов никто не делал»: шокирующий рассказ жены умершего врача из Ровно
- 19:34 Добро пожаловать: СБУ закрыла дело против путинского пропагандиста, посещавшего Крым
- 19:16 Овощи отдают за бесценок, но никто не покупает: фермеры устроили массовый протест на Херсонщине
- 19:08 Чемпион мира Пидручный трогательно поздравил жену с годовщиной свадьбы
- 18:50 Арахамия опубликовал пост о подземных взрывах на складах в Балаклее и нарвался на шквал критики в сети
- 18:33 В Сеуле официально заявили, что Ким Чен Ын жив
- 17:28 Коронавирус не пощадил никого: стали известны масштабы заболевания в Киево-Печерской лавре
- 16:54 Дождь "сделал" Киев одним из самых чистых городов мира
- 16:31 «Ювентус» поздравил Заварова с днем рождения
- 16:31 Хроники коронавируса: главные события в мире 26 апреля (обновляется)
Коронавирус в Украине: 19 из 22 заболевших за сутки в Мариуполе — медики
В Мариуполе Донецкой области, где за сутки зафиксировали 22 случая заболевания коронавирусом, COVID-19 подтвердили у 19 медработников областной больницы интенсивного лечения.
Об этом на брифинге сообщил директор департамента здравоохранения Донецкой ОГА Владимир Колесник, отметив, что медики заразились после операции, которую провели пациенту еще до появления симптомов коронавируса.
Симптомы инфекции у пациента проявились на третий день после операции. После этого стали проверять всех, кто с ним контактировал.
По словам чиновника, болезнь у медработников проявляется в легкой форме. Часть из них остались в больнице, чтобы оказывать помощь другим больным. Он также уточнил, что первые быстрые тесты у всех 19 инфицированных сотрудников были отрицательные. С сегодняшнего дня в этой больнице всем сотрудникам и пациентам сделают ПЦР-тесты.
На брифинге также сообщили, что из 52 подтвержденных случаев коронавируса в Донецкой области, 27 больных составляют медицинские работники.
Напомним, на утро 26 апреля, в Украине подтверждены 8617 случаев COVID-19. Зафиксированы 209 случаев с летальным исходом и 840 случаев выздоровления пациентов. Всего проведено 89 373 тестов.
ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Арахамия опубликовал пост о подземных взрывах на складах в Балаклее и нарвался на шквал критики в сети
Вечером сидит семейная пара, смотрит тихонько телевизор. Вдруг слышат удары в пол от соседа снизу, да такие, что весь дом трясется... Через 10 минут не выдержали, спустились вниз. Сосед открыл двери в каске: — А-а, соседи дорогие, заходите! Обмоем покупку. Я вот тут батут купил...