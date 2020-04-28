Мир

Поражает мозг: медики рассказали о еще одной серьезной опасности коронавируса

В английском графстве Кент, где парализованный из-за COVID-19 медик решил жениться и внезапно выздоровел, представитель местного университета, вирусолог Джереми Россман раскрыл механизм того, как коронавирус влияет на мозг людей и вызывает неврологические симптомы.

Выводы ученого публикует издание The Conversation.

По словам Джереми, в подавляющем большинстве случаев COVID-19 представляет собой респираторную инфекцию, вызывающую лихорадку, боль в горле, кашель, а в более серьезных случаях — одышку и респираторные расстройства. Однако коронавирус способен поражать и другие ткани, провоцируя такие симптомы, как рвота, диарея, нарушение работы сердца и свертываемости крови.

При этом инфекция, к сожалению, поражает и мозг, пишет «Лента.ру».

Описаны случаи развития у пациентов с COVID-19 синдрома Гийена-Барре, когда иммунная система, реагируя на инфекцию, ошибочно атакует клетки периферических нервов. Это приводит сначала к мышечной слабости, а затем к параличу. В иных случаях коронавирус вызывал тяжелый энцефалит с воспалением и отеком мозга, а также острое нарушение кровообращения в мозговых тканях (инсульт).

В целом, неврологические симптомы различной тяжести наблюдаются у 36 процентов пациентов, которые жалуются на головную боль, головокружение, потерю вкуса и обоняния, судороги и галлюцинации. Эти проявления чаще наблюдались при тяжелом течении заболевания и сохранялись после выздоровления.

SARS-CoV-2 способен преодолевать гематоэнцефалический барьер, который разделяет кровеносную и центральную нервную системы, и непосредственно заражать головной мозг. Неврологические симптомы возникают либо из-за воздействия вируса на нервные ткани, либо из-за чрезмерной активации иммунной системы. Еще одним путем проникновения инфекции в мозг могут служить обонятельные нейроны в носу.

Заражать мозг способны и другие патогены, например вирусы гриппа, кори, респираторно-синцитиальные вирусы и сезонные коронавирусы, например HCoV-OC43. Однако попадание инфекции в центральную нервную систему происходит относительно редко.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что ученые из Китая и США пришли к выводу о том, что коронавирус поражает не только легкие, но и остальные органы человеческого тела. К тому же пациентам, которым удалось излечиться, полностью восстановить здоровье вряд ли удастся.

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