В Кабмине назвали возможную дату запуска автобусного и железнодорожного сообщения в Украине

Украина

Несмотря на то, что Киевский метрополитен рассчитывает восстановить пассажирские перевозки ориентировочно только в конце весны, автобусные и железнодорожные перевозки в Украине могут быть возобновлены намного раньше — уже с 12 мая.

Такими планами в интервью «Лига.нет» поделился министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Данное решение, по словам чиновника, касается городского, пригородного и междугороднего сообщения. В дальнейшем Кабмин планирует и запуск авиасообщения. Но только внутри страны.

В то же время реализация таких планов во многом зависит от того, какие показатели по распространению коронавируса будут в Украине к указанному времени.

«Наверняка будут сдерживающие решения и ограничения: маски, термоскрининг, где это возможно, в городском транспорте можно будет использовать только сидячие места. Иначе мы будем иметь гиперболический рост заболеваемости. Мы готовим предложения по алгоритму выхода из карантина, на следующей неделе с нашей стороны все финализируем. Самое главное, нужен будет „плюс“ от Минздрава — у них первая скрипка», — отметил министр.

Что же касается авиасообщения с другими странами, то данный вопрос, по словам министра, будет решаться в зависимости от государства, в которое захотят летать наши граждане. Кроме того, с открытием авиасообщения режим самоизоляции в стране все равно сохранится, а о его отмене говорить пока еще рано.

«На данный момент европейцы ограничивают въезд иностранных граждан. Я просто не понимаю, куда мы въедем. Проблем глобально не вижу. Единственное — пока у нас будет работать формат самоизоляции. Вы выехали, например, в Польшу. Вернулись — надо будет провести 14 дней в самоизоляции. Комфортно ли будет всем в таком режиме? Сомневаюсь», — поделился мнением Криклий.

Еще один важный аспект: министерство планирует ввести определенные ограничения в транспорте, ужесточив правила при авиа- и железнодорожных перевозках. Но поскольку такие нововведения отразятся на цене билетов, в Кабмине окончательного решения пока не приняли.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что, по мнению Владислава Криклия, общественный транспорт может возобновить работу уже после майских праздников, т. е. ориентировочно во второй половине мая.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter