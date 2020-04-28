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В Кабмине назвали возможную дату запуска автобусного и железнодорожного сообщения в Украине
Несмотря на то, что Киевский метрополитен рассчитывает восстановить пассажирские перевозки ориентировочно только в конце весны, автобусные и железнодорожные перевозки в Украине могут быть возобновлены намного раньше — уже с 12 мая.
Такими планами в интервью «Лига.нет» поделился министр инфраструктуры Владислав Криклий.
Данное решение, по словам чиновника, касается городского, пригородного и междугороднего сообщения. В дальнейшем Кабмин планирует и запуск авиасообщения. Но только внутри страны.
В то же время реализация таких планов во многом зависит от того, какие показатели по распространению коронавируса будут в Украине к указанному времени.
«Наверняка будут сдерживающие решения и ограничения: маски, термоскрининг, где это возможно, в городском транспорте можно будет использовать только сидячие места. Иначе мы будем иметь гиперболический рост заболеваемости. Мы готовим предложения по алгоритму выхода из карантина, на следующей неделе с нашей стороны все финализируем. Самое главное, нужен будет „плюс“ от Минздрава — у них первая скрипка», — отметил министр.
Что же касается авиасообщения с другими странами, то данный вопрос, по словам министра, будет решаться в зависимости от государства, в которое захотят летать наши граждане. Кроме того, с открытием авиасообщения режим самоизоляции в стране все равно сохранится, а о его отмене говорить пока еще рано.
«На данный момент европейцы ограничивают въезд иностранных граждан. Я просто не понимаю, куда мы въедем. Проблем глобально не вижу. Единственное — пока у нас будет работать формат самоизоляции. Вы выехали, например, в Польшу. Вернулись — надо будет провести 14 дней в самоизоляции. Комфортно ли будет всем в таком режиме? Сомневаюсь», — поделился мнением Криклий.
Еще один важный аспект: министерство планирует ввести определенные ограничения в транспорте, ужесточив правила при авиа- и железнодорожных перевозках. Но поскольку такие нововведения отразятся на цене билетов, в Кабмине окончательного решения пока не приняли.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что, по мнению Владислава Криклия, общественный транспорт может возобновить работу уже после майских праздников,
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