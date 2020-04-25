Названа возможная дата открытия метро в Киеве

Украина

Киевский метрополитен рассчитывает возобновить пассажирские перевозки ориентировочно 31 мая. Об этом предприятие сообщило в своем Telegram.

В соответствии с поэтапным планом правительства по выходу из карантина, возобновление работы метро планируется не ранее, чем через 30 дней после окончания карантина в Украине. Таким образом, если карантин закончится 11 мая, метро будет запущено 31 мая.

Тем не менее сначала подземкой смогут пользоваться только граждане со специальным пропуском, а для всех пассажиров метро откроют лишь на четвертом этапе плана выхода из карантина. Произойти это может примерно 10 июня.

Напомним, ранее министр инфраструктуры заявили, что общественный транспорт может возобновить работу уже после майских праздников, т. е. ориентировочно во второй половине мая.

Фото Киевский метрополитен/Facebook

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