Происшествия

Ночной погром на парковке в Киеве: пострадали люди, повреждены шесть автомобилей

В ночь на вторник, 28 апреля, через сутки после инцидента с чиновниками столичной мэрии, в Соломенском районе Киева произошло масштабное ДТП.

Виновник ночной аварии повредил четыре припаркованных машины, еще один автомобиль получил повреждения в движении.

Корреспондент нашего издания побывал на месте аварии, пообщался с ее участниками и попытался составить картину произошедшего.

По словам водителя автомобиля Hyundai, он ехал по Чоколовскому бульвару в сторону Шулявки, когда его внезапно на огромной скорости начал обходить автомобиль Škoda.

Зацепив по касательной переднее крыло и бампер «корейца», «Шкода» ушла вперед, не снижая скорости.

Видимо, даже такого небольшого контакта хватило для того, чтобы водитель Škoda потерял управление: метров через сто его автомобиль ушел вправо на парковку и, зацепив несколько машин, врезался в столб.

Удар был такой силы, что двигатель вылетел из моторного отсека и оказался на дороге.

Сам же водитель-лихач оказался зажат в своей Škoda с такой силой, что его пришлось вырезать из салона спасателям, которых вызвали очевидцы ДТП.

К счастью, водитель остался в живых.

Не пострадали и другие люди — тоже лишь по счастливой случайности, так как один из автомобилей от удара мощным «пинком» отбросило на тротуар, где в эту минуту не было прохожих.

На место происшествия помимо спасателей прибыли медики и правоохранители, начато следствие.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что под вечер, 27 апреля, в Киеве на Минском шоссе (неподалеку от въезда в Вышгород) произошло лобовое столкновение малолитражки «Мерседес 190» и «Хюндай Акцент».

Фото Василия ТАЛЬСКОГО

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