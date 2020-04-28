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Украина

Пик эпидемии не за горами: в Минздраве объяснили, когда можно ждать увеличения количества зараженных COVID-19

5:55 28 апреля 2020 206
Эпидемия
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

В соответствии с приводившимися ранее расчетами НАН, новая вспышка коронавируса в Украине может случиться через неделю.

Об этом в эфире программы «Свобода слова» на ICTV сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, новый всплеск заболеваемости COVID-19 ожидается как раз через две недели после Пасхи, поскольку многие украинцы не соблюдали условий карантина в этот день.

«Если мы говорим о Пасхе, то проведенная работа дала положительный эффект. Через неделю у нас нет вспышки. Возможно она еще будет, сейчас только 7-й день после Пасхи. Мы знаем, что инкубационный период до 14 дней…», — предположил Ляшко.

В то же время главный санитарный врач считает, что ограничительные противоэпидемические мероприятия, которые инициировало правительство, работают.

«Мы сегодня не имеем пиковой нагрузки на систему здравоохранения. Динамика прироста заболеваемости колеблется в пределах 5−10% ежедневно. Это допустимые нормы, поскольку мы бы хотели делать все возможное, чтобы у нас не было прироста более 30% ежедневно. Это позволяет нам спасать жизни украинцев», — сказал он.

Напомним, 19 апреля полиция возбудила уголовное производство по факту нарушения карантина в Почаевской лавре в Тернопольской области и в Святогорской Свято-Успенской лавре в Донецкой области. Здесь проходили пасхальные богослужения с нарушениями условий карантина. Впоследствии Почаевскую Свято-Успенскую лавру в городе Почаев Тернопольской области закрыли на карантин с 21 апреля из-за вспышки коронавируса.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что по данным на утро понедельника, 27 апреля, в Украине подтверждены 9009 случаев COVID-19. Зафиксированы 220 случаев с летальным исходом и 864 случая выздоровления пациентов. Всего провели 93 519 тестов.

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Пик эпидемии не за горами: в Минздраве объяснили, когда можно ждать увеличения количества зараженных COVID-19

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