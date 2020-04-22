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Еще два пика коронавируса: Шмыгаль рассказал о планах Кабмина по выходу из карантина
Планы о смягчении или даже отмене карантина находятся в зависимости от развития в Украине ситуации с количеством инфицированных COVID-19. Так, согласно расчетам НАН, в стране ожидается еще два пика коронавируса — в конце апреля и между 3 и 8 мая. Основываясь на этой информации, Кабмин намерен продлить карантин до 11 мая, однако с некоторыми смягчениями.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.
В частности, он отметил, что правительство планирует смягчить условия обязательной обсервации. Также премьер не исключил смягчение ограничений еще в нескольких сферах, однако не назвал, в каких именно.
Кроме того, глава правительства добавил, что 11 мая рассматривается как «желаемый рубеж», после которого будут поступать позитивные данные и это позволит уже с 12 мая начать смягчение ограничений.
«Мы сейчас просчитываем модели, где же находится этот баланс между жестким карантином и работой экономических секторов», — добавил он.
При этом Шмыгаль отметил, ссылаясь на данные ВОЗ, что минимум последующие два года придется соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Премьер также не исключил, что в будущем карантинные ограничения будут вводиться в отдельных населенных пунктах или областях Украины.
«Мир в этом году коронавирус не одолеет, и нам, в любом случае, придется жить в условиях уже нового мира и новых социальных ограничений», — отметил он.
Ожидается, что на заседании Кабмина 22 апреля будет принято решение о продлении карантина до 12 мая. Вместе с тем главный санврач Украины Виктор Ляшко допускает, что срок 12 мая — не предельный.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что по данным на 09:30 21 апреля, в Украине подтверждены 6125 случаев COVID-19. Зафиксированы 161 случай с летальным исходом и 367 случаев выздоровления пациентов. Всего провели 61 997 тестов.
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